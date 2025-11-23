CPV Legends: Joaquim Soares vence segunda corrida

Com a corrida encurtada em cerca de 5 minutos, foi Joaquim Soares (BMW M3 E 36) que triunfou no Autódromo do Estoril, a contar para a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends.

Com os faróis acesos pelo adiantar da hora, o pelotão do CPV Legends deu início à penúltima prova do ano das competições da ANPAC, com Joaquim Soares e Daniel Moreira (BMW E 36 M3) a ultrapassarem Luís Liberal (BMW E30 M 3), que tinha vencido a corrida inaugural do fim de semana.

Na curva 4, Daniel Moreira queimou a travagem, conseguindo evitar que o seu BMW fosse à gravilha e mantendo o segundo posto da classificação geral. Enquanto isso, Luís Liberal não conseguia colocar toda a potência do BMW E 30 M3 em pista, estando a ser pressionado por Marco Osório, que comandava o duo de pilotos do Renault Spider, tendo Pedro Bartolomeu na sua traseira, ambos na classe Trophy, Taça 2000. No sexto posto, seguia Miguel Matias (CitroënSaxo Cup), que era líder dos L99, Taça 1600.

Ainda na volta 3, Luís Liberal entrou na box e deixou Marco Osório no terceiro posto da geral, que passou a perseguir Daniel Moreira. Quando os pilotos entraram na reta da meta para dar início à volta 4, o piloto do Renault Spider colocou-se ao lado de Daniel Moreira, não conseguindo a ultrapassagem e voltando a tentar na curva 3.

Durante essa luta, Daniel Moreira não conseguiu travar para a curva sete e bateu de frente nas proteções do circuito, ficando de fora da corrida. Desta forma, Joaquim Soares manteve a liderança, com mais de 8 segundos para o segundo classificado da geral Marco Osório.

A 13 minutos do final da corrida, Joaquim Soares era líder absoluto e entre os concorrentes dos L99, Marco Osório era primeiro nos Trophy Taça 2000, Miguel Matias liderava nos L99 Taça 1600, António Zenha (Volkswagen Golf GTi) nos L90 Taça 2000, Pedro Faria (Honda Civic EF9) nos L90 Taça 1600 e Paulo Ferraz (Renault Clio 1.8 16V) era líder nos L99 Taça 2000.

A corrida foi encurtada quando faltavam pouco mais de 5 minutos para o final, dando tempo para que a próxima prova do programa tivesse lugar. Desta forma, Joaquim Soares venceu à geral e em L99, seguindo-se em pista Marco Osório, que triunfou nos Trophy. Miguel Matias foi o primeiro nos L99 Taça 1600, enquanto António Zenha nos L90 Taça 2000.

Paulo Ferraz terminou a corrida como líder entre os concorrentes da L99 Taça 2000, sucedendo-se o mesmo a Pedro Faria em L90 Taça 1600.

