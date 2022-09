CPV Legends, Estoril: Vitória de Vasco Barros na encurtada corrida 2 | AutoSport

Luís Barros (Ford Sierra RS 500) passou quase toda a corrida na liderança da corrida 2 do Campeonato de Portugal Legends, tendo uma vantagem confortável sobre Vasco Barros (Mercedes 190 EVO), mas muito perto do final da prova, encurtada devido a bandeiras vermelhas, o Sierra cedeu deixando Vasco na primeira posição. Vitória para um dos homens da LOB Motorsport, com José Paulo Sousa (BMW E36 M3) a terminar no segundo posto da geral e a triunfar na classe L99. Paulo Vieira (BMW E36 M3) fechou o pódio da classificação geral e terminou como o segundo melhor dos L99.

Luís Liberal, que voltou a impor o estreante BMW nos L90. Rui Gonçalves bateu a concorrência nos Super Turismos, com o Civic Type-R, André Tavares venceu nos Super Extra com o Honda S2000 e Artur Monteiro (Citroën Saxo VTS) voltou a ser o mais forte entre os L99-1600. Entre os Honda Integra, vitória para José Almeida nos L99-2000, numa corrida que voltou a ter batalhas muito interessantes no meio do extenso pelotão.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.