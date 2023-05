CPV Legends, Estoril: Paulo Sousa esteve imparável | AutoSport

Alguns incidentes marcaram a passagem do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) pelo Autódromo do Estoril para o ANPAC & Friends Racing Meeting. A primeira corrida do CPVL foi dominada por Paulo Sousa (BMW M3 E36), seguido de Paulo Vieira, em carro idêntico, e Luís Liberal no BMW M3 E30 e a segunda corrida foi uma fotocópia da primeira, pelo menos para Paulo Sousa que dominou desde o apagar do semáforo até à bandeira de xadrez. A prova ficou ainda marcada por uma bandeira vermelha e um “Safety Car”. O BMW M3 E30 de Francisco Freitas levou a melhor sobre o BMW M3 de Paulo Vieira na luta pelo segundo posto da classificação geral.

A primeira corrida foi dominada por Paulo Sousa da luz à bandeira. O piloto do BMW M3 E36 não deu chances a ninguém, nem mesmo quando o “Safety Car” entrou em pista logo na primeira volta devido a um incidente com Gonçalo Novo.

Atrás, a luta épica desenrolou-se entre Paulo Vieira e Luís Liberal. Conseguiu o piloto do BMW M3 E30 com decoração histórica estar por uma vez na frente do BMW M3 laranja, mas Vieira recuperou a posição e acabou na frente de Liberal, fechando, assim, o pódio da corrida. Uma bela luta entre os dois pilotos com momentos quentes, mas sempre leais.

Paulo Sousa ganhou a classe L99, Luís Liberal ficou com o primeiro lugar da categoria L90. João Novo não teve oportunidade de impor o Ford Sierra RS500 e ficou em segundo da categoria. Joaquim Soares em BMW M3 E36 ficou em terceiro da classe L99 atrás de Paulo Sousa e Paulo Vieira em carros iguais, mas fora do pódio.

José Miguel Almeida não teve muitas dificuldades em levar o bem preparado Honda Integra Type R à vitória na categoria L99 Taça Legends 2000, na frente de Tiago Montes em carro idêntico. Imediatamente atrás de José Miguel Almeida ficou o vencedor da categoria L99 Taça Legends 1600, Ricardo Diniz ao volante do Honda Civic EK4. Artur Monteiro (Citroen Saxo Cup) e José Mota (Peugeot 106 GTI) fecharam o pódio da categoria.

Sem dificuldades, Marco Basílio levou a melhor sobre Nuno Basílio e Sérgio Pinto, todos em Honda Civic, na categoria L90 Taça Legends 1600. Nos L90 Taça Legends 2000, João Ribeiro ganhou com o VW Golf GTI e, finalmente, nos Legends Trophy, vitória para Arlindo Beça (Toyota Carina E). Pedro Lisboa (Peugeot 306), António Barros (BMW M3) e Gonçalo Novo (Peugeot 106) não completaram a corrida. A volta mais rápida da corrida ficou para Paulo Sousa.

A segunda corrida dos CPV Legends terminou como começou, ou seja, com Paulo Sousa a levar o seu BMW M3 E36 até à vitória, a segunda do fim de semana, sem dar muitas veleidades aos seus adversários. Esta segunda prova dos Legends valeu pela luta entre Francisco Freitas, ao volante do BMW M3 E30 com as cores dos carros oficiais, e Paulo Vieira em BMW M3 E36.

Os dois pilotos envolveram-se numa luta leal e muito interessante de seguir, com Francisco Freitas a impor o M3 mais antigo à “laranja mecânica” de Vieira. Contas feitas, Paulo Sousa levou para casa a vitória nos L99 na frente de Paulo Vieira e de Joaquim Soares, todos em BMW M3 E36, Francisco Freitas ficou com a vitória nos L90, na frente de João Novo cujo Ford Sierra RS 500 decidiu funcionar em pleno e ajudá-lo a recuperar desde as profundezas da grelha de partida até à quarta posição final, batendo Joaquim Soares (BMW M3 E36). A volta mais rápida voltou a ser rubricada por Paulo Sousa.

Esta segunda corrida dos Legends acabou por ser algo conturbada. Logo no arranque, ficaram vários pilotos (Nuno Basílio e o Honda Civic e Miguel Matias com o Citroen Saxo, ambos da categoria L90 Taça Legends 1600). Depois, ainda um toque triplo com Sérgio Pinto (Honda Civic) a falhar a travagem no final da reta da meta e a apanhar o Saxo Cup de António Zenha que acabou embatido pelo Toyota Carina E de Arlindo Beça.

Contas feitas às diversas classes, José Miguel Almeida levou o seu Honda Integra Type R, uma vez mais, à vitória nos L99 Taça Legends 2000, enquanto Ricardo Diniz (Honda Civic EK4) se envolveu numa luta sem quartel com Gonçalo Novo (Peugeot 106 GTI) e Artur Monteiro (Citroen Saxo Cup). O piloto do Civic reclamou a vitória nos L99 Taça Legends 1600, seguido de Novo, Monteiro, José Mota (Peugeot 106 S16) e António Zenha (Citroen Saxo Cup).

Com os abandonos de Marco Basílio (Honda Civic) e Nuno Basílio (Honda Civic), Sérgio Pinto apo volante de um Hona Civic levou a melhor entre os L90 Taça Legend 1600. Nos L90 Taça Legend 2000 vitória para João Ribeiro (Volkswagen Golf GTI) e nos LTrophy ganhou Arlindo Beça (Toyota Carina E)

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade de Legends será disputada no Circuito Internacional de Vila Real que se realiza nos dias 14 a 16 de julho.