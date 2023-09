CPV Legends, Estoril: Luís Barros vence à geral ambas as corridas | AutoSport

A quarta jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, tendo como palco o Autódromo do Estoril, teve como protagonistas principais Luís Barros e o seu Ford Sierra RS500, depois do duplo triunfo à geral no ANPAC Classic Racing deste fim de semana.

O piloto do Ford Sierra RS500 triunfou na corrida 1 com 12.7s de vantagem para Paulo Sousa (BMW E36 M3), enquanto Paulo Vieira (BMW E36 M3) foi o terceiro classificado.

Luís Barros venceu ainda na classe L90, enquanto na L90 TL1600 foi Sérgio Pinto (Honda Civic EF9) que terminou no topo da classificação. João Ribeiro (Volkswagen Golf GTi MKII) foi o primeiro classificado na L90 TL200, Paulo Sousa na L99 e Paulo Spínola (Citroën Saxo) na L99 L1600. O jovem Gonçalo Novo (Peugeot 106 GTI) venceu a concorrida classe L99 TL1600, enquanto nos 1600 foi José Almeida (Honda Integra Type R). No Trophy L2000 foi Luís Império, no BMW E30 IS, bateu a concorrência.

Na corrida 2, que ficou marcada pelo incêndio ocorrido no Citroën Saxo Cup de André Monteiro, o pódio foi composto pelos mesmos pilotos da prova anterior e na mesma ordem. Barros terminou com 10.1 segundos de diferença para Sousa.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

(em atualização)