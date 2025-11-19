CPV Legends com jornada decisiva no Estoril: quem vai ser o campeão?

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPVL) está prestes a realizar o seu ‘grand finale’ no emblemático Autódromo do Estoril, onde pilotos vão disputar as últimas vitórias e, sobretudo, pontos majorados que determinarão o campeão de 2025. A competição, organizada pela ANPAC, promete corridas intensas e decisivas para a definição do título.

O líder da classificação geral, Luís Liberal, com 210 pontos, será o foco das atenções, enfrentando a pressão dos seus principais adversários. Paulo Lima, com 172 pontos, é o seu maior perseguidor, seguido de Joaquim Soares, que ocupa o terceiro posto com 142 pontos, e Pedro Bartolomeu, próximo na classificação com 131 pontos. A importância da majoração de pontos na última jornada torna este evento um momento crítico para todos os envolvidos.

Lutas acesas em todas as classes

A competição mantém a tensão em todas as categorias com margens reduzidas. Na classe L99, Luís Liberal lidera, seguido de Joaquim Soares e Tiago Ribeiro, que soma 102 pontos. A classe L90 é liderada por Paulo Ribeiro de Lima, com Manuel e António Zenha à sua retaguarda. No Trophy, destaca-se Pedro Bartolomeu enquanto na Taça 1600 Miguel Matias lidera com 136 pontos, seguido por Fábio e Manuel Mota, ambos com 109 pontos. Tiago Ribeiro domina a Taça 2000 com 170 pontos, com Pedro Bartolomeu e José Vasques de Almeida a completarem o pódio provisório.

Programação da última etapa e transmissão

As corridas de domingo, 23 de novembro, terão transmissão ao vivo, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar a culminância do campeonato. A programação do fim de semana inicia-se no sábado com vários treinos livres e cronometrados para as diferentes classes, com início às 09h25 e prolongando-se até às 15h35.

No domingo, a primeira corrida dos CPV Clássicos arranca às 09h00, seguindo-se a sequência das competições decisivas.

Este final de temporada no Estoril promete grandes emoções e uma intensa luta pelo título nacional, consolidando o CPVL como uma referência na velocidade automóvel em Portugal.

Horário

sábado, 22 de novembro

09.25h Treinos livres CPV Clássicos

09.55h Treinos livres CPV CL1300

10.55h Treinos livres CPV Legends

11.25h Treinos livres CPV SuperLegends

13.50h Treinos cronometrados CPV Clássicos

14.25h Treinos cronometrados CPV CL1300

15.00h Treinos cronometrados CPV Legends

15.35h Treinos cronometrados SuperLegends

domingo, 23 de novembro (transmissão ao vivo)

09.00h Corrida 1 CPV Clássicos