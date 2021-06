Civic Atomic Cup alinha com dois carros no CPVL (Legends) | AutoSport

É já este fim-de-semana, 26 e 27 de Junho, que o Circuito do Estoril recebe o campeonato do mundo de turismos – WTCR. A convite da ANPAC, a Civic Atomic Cup irá participar com dois carros no CPVL na categoria Super Challenge.

Passado pouco mais de dois meses da apresentação desta nova competição, que irá animar as pistas em 2022, já existe mais de uma dezena de Honda Civic Type-R para serem preparados com o kit fornecido pela Atomic. Será a unidade do conceituado fornecedor de material de performance e motorsport que irá alinhar juntamente com a da organização, que contará com a assistência técnica da TRS e Mageltech.

A fórmula idealizada pela Motor Sponsor começa a dar provas de sucesso ao atrair a atenção de pilotos conceituados como é o caso de Francisco Guedes que, em conjunto com o CEO da Atomic Vincent Labedan, estará ao volante do Civic com o nr 123. O multifacetado Piloto, que já chegou a fazer parte de uma equipa oficial da Ferrari, vê na Civic Atomic Cup uma fórmula de voltar à velocidade nacional.

André Marques e Ricardo Leitão estarão ao volante do Civic da Motor Sponsor, continuando assim o trabalho de testes, para definição de alguns parâmetros técnicos importantes para o equilíbrio máximo da Civic Atomic Cup.

No sábado os carros entram em pista às 10:55 para a sessão de treinos livres e às 13:35 para os treinos cronometrados. A corrida, que terá transmissão em direto no facebook da ANPAC, disputa-se às 17:30. O programa fecha com a corrida de domingo às 14:00, que também terá transmissão em direto.