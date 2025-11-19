Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends: hora das decisões no Estoril
Boas máquinas e grandes lutas, são dois dois ingredientes principais para o sucesso do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends (CPVSL) competição que promete um final de temporada eletrizante.
O Autódromo do Estoril vai definir o campeão absoluto, com a aplicação do coeficiente de majoração de 1.5 (pontos obtidos x 1,5) garantindo que a decisão será disputada ao segundo.
A estrela da antevisão é o atual líder absoluto, Francisco Gonçalves (com 199 pontos), que terá de gerir a pressão dos seus adversários diretos, sabendo que qualquer erro será magnificado pelo peso dos pontos majorados. A corrida ao título está em aberto, com Luís Mendes no segundo posto da classificação geral absoluta, seguindo-se Eduardo Machado, com 160 e 157 pontos, respetivamente.
Os pilotos do CPVSL são conhecidos pela sua audácia e técnica. A necessidade de arriscar pelos pontos extra do coeficiente 1.5 fará com que as duas corridas sejam autênticos “sprints” de 25 minutos, onde o espetáculo está garantido.
Muita luta nas diversas categorias
As categorias do CPVSL prometem não ficar atrás da luta absoluta. Luís Mendes lidera entre os SuperTrophy, tendo Estevão Oliveira e Luís Delgado atrás de si, ambos com 128 pontos. António Duarte é quarto com 118 pts.
Entre os Super Extra, Francisco Gonçalves tem margem para Pedro Oliveira e Ricardo Oliveira (82 pts.). Nos Super Turismo, as contas estão mais apertadas, já que Eduardo Machado tem 20 pontos de vantagem sobre Sérgio Monteiro e Abel Marques (108 pts.), enquanto Nuno Figueiredo soma 102 pontos.
Alguns pilotos ainda podem aspirar ao título, por isso, a concentração será máxima desde os treinos e sendo a qualificação um momento crucial para as ambições de campeonato.As corridas do CPVSL realizam-se Domingo, às 12:05h (Corrida 1) e 16:30h (Corrida 2), encerrando a temporada da ANPAC em grande estilo.
Horário
sábado, 22 de novembro
09.25h Treinos livres CPV Clássicos
09.55h Treinos livres CPV CL1300
10.55h Treinos livres CPV Legends
11.25h Treinos livres CPV Super Legends
13.50h Treinos cronometrados CPV Clássicos
14.25h Treinos cronometrados CPV CL1300
15.00h Treinos cronometrados CPV Legends
15.35h Treinos cronometrados Super Legends
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI