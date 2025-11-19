Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends: hora das decisões no Estoril

Boas máquinas e grandes lutas, são dois dois ingredientes principais para o sucesso do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends (CPVSL) competição que promete um final de temporada eletrizante.

O Autódromo do Estoril vai definir o campeão absoluto, com a aplicação do coeficiente de majoração de 1.5 (pontos obtidos x 1,5) garantindo que a decisão será disputada ao segundo.

A estrela da antevisão é o atual líder absoluto, Francisco Gonçalves (com 199 pontos), que terá de gerir a pressão dos seus adversários diretos, sabendo que qualquer erro será magnificado pelo peso dos pontos majorados. A corrida ao título está em aberto, com Luís Mendes no segundo posto da classificação geral absoluta, seguindo-se Eduardo Machado, com 160 e 157 pontos, respetivamente.

Os pilotos do CPVSL são conhecidos pela sua audácia e técnica. A necessidade de arriscar pelos pontos extra do coeficiente 1.5 fará com que as duas corridas sejam autênticos “sprints” de 25 minutos, onde o espetáculo está garantido.

Muita luta nas diversas categorias

As categorias do CPVSL prometem não ficar atrás da luta absoluta. Luís Mendes lidera entre os SuperTrophy, tendo Estevão Oliveira e Luís Delgado atrás de si, ambos com 128 pontos. António Duarte é quarto com 118 pts.

Entre os Super Extra, Francisco Gonçalves tem margem para Pedro Oliveira e Ricardo Oliveira (82 pts.). Nos Super Turismo, as contas estão mais apertadas, já que Eduardo Machado tem 20 pontos de vantagem sobre Sérgio Monteiro e Abel Marques (108 pts.), enquanto Nuno Figueiredo soma 102 pontos.

Alguns pilotos ainda podem aspirar ao título, por isso, a concentração será máxima desde os treinos e sendo a qualificação um momento crucial para as ambições de campeonato.As corridas do CPVSL realizam-se Domingo, às 12:05h (Corrida 1) e 16:30h (Corrida 2), encerrando a temporada da ANPAC em grande estilo.

Horário

sábado, 22 de novembro

09.25h Treinos livres CPV Clássicos

09.55h Treinos livres CPV CL1300

10.55h Treinos livres CPV Legends

11.25h Treinos livres CPV Super Legends

13.50h Treinos cronometrados CPV Clássicos

14.25h Treinos cronometrados CPV CL1300

15.00h Treinos cronometrados CPV Legends

15.35h Treinos cronometrados Super Legends