Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300 em aberto
A última jornada do CPVCL 1300 no Estoril promete decisões emocionantes em todas as categorias, com Paulo Mendes na liderança absoluta.
O Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos e Legends 1300 (CPVCL 1300), organizado pela ANPAC, chega ao seu momento decisivo com a última ronda da temporada marcada para o Autódromo do Estoril. Apesar das limitações da cilindrada dos carros, a competitividade é intensa, e a majoração dos pontos na jornada final mantém o título absoluto matematicamente em aberto, prometendo uma disputa empolgante.
Paulo Mendes lidera, mas a luta está aberta
Paulo Mendes ocupa o lugar cimeiro da classificação geral com 211 pontos, porém a sua liderança está longe de ser definitiva. A pontuação majorada impede qualquer conforto, e erros ou performances desapontantes podem rapidamente alterar a equipa líder. O seu principal perseguidor é Daniel Gouveia, com 176 pontos, seguido de João Arantes, totalizando 157 pontos.
Competição intensa em todas as classes
Apesar de Paulo Mendes ser também primeiro nos Legends — seguido de perto por João Arantes — o campeonato apresenta intensas batalhas em várias categorias:
Clássicos: Pedro Barbosa lidera com 146 pontos, seguido de João Braga (126 pontos) e Carlos Cruz (123 pontos), numa luta acesa pela supremacia na classe.
Legends: Liderança de Paulo Mendes, com Miguel Miguel, José Moreira e Duarte Trindade a seguirem com 65 pontos cada, tornando a disputa imprevisível.
Stock Cup: Frederico Formiga domina com 176 pontos, com Filipe Monteiro (152) e Resit Nasirli (99) em perseguição.
Categoria City: Afonso Inácio está na frente com 165 pontos, apenas um ponto à frente de Pedro Antunes (164), enquanto Luís Alcino completa o pódio.
Desafio ANPAC: Daniel Gouveia lidera com António Costa (114 pts.) e Nuno Pinheiro (97 pts.) logo atrás.
Mighty Mini: Empate entre Ruben Veludo e Ricardo Jorge Cardoso, ambos com 31 pontos.
Taça 1000: Veloso Amaral e Miguel Barata disputam com 46 e 45 pontos, respetivamente.
Destreza, fair Play e paixão pela velocidade
Caracterizado por corridas emocionantes e por um comportamento exemplar, o CPVCL 1300 combina destreza técnica com fair play entre os pilotos. Esta fórmula tem feito com que os encontros sejam sempre espetáculos inesquecíveis, onde a velocidade é medida sobretudo pela dedicação e coragem dos pilotos, e não apenas pela potência do motor.
Programa e transmissões
O treino cronometrado do CPVCL 1300 realiza-se no sábado, pelas 14h25. No domingo, realizam-se duas corridas fundamentais para o desfecho do campeonato, às 09h45 (Corrida 1) e às 13h45 (Corrida 2). Ambas as provas serão transmitidas em direto via streaming, para que os adeptos possam acompanhar ao vivo cada momento decisivo.
Horário detalhado do fim de semana:
Sábado, 22 de novembro
09h25 – Treinos livres CPV Clássicos
09h55 – Treinos livres CPV CL1300
10h55 – Treinos livres CPV Legends
11h25 – Treinos livres CPV SuperLegends
13h50 – Treinos cronometrados CPV Clássicos
14h25 – Treinos cronometrados CPV CL1300
