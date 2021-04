C. P. Velocidade Legends: Paulo Vieira dominou qualificação dos Legends

O BMW M3 E6 de Paulo Vieira será amanhã o melhor colocado à partida da primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends depois de ter sido o único a terminar dentro do 1m30s, na frente de Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R)e Joaquim Soares (BMW M3).

Manuel Fernandes e Hugo Mestre (BMW 320 d) foram os mais rápidos entre os Super Challenge superando Filipe Matias e Sérgio Moutinho (Volvo 850 T5). 28 carros em pista prometem muita animação para este domingo.

Com o dia de sábado reservado para os treinos livres e qualificação, o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends que é disputado no presente fim de semana em Braga, no arranque da temporada de 2021 com o ANPAC Racing Weekend, começou desde logo com animação na disputa dos melhores lugares para a formação da grelha com vista à primeira corrida agendada para amanhã, domingo, a partir das 09h00 no Circuito de Braga.

No arranque de um calendário de cinco jornadas e infelizmente, para já, ainda sem público, por via das imposições próprias do contexto da pandemia de Covid-19, a adrenalina começou já a fazer-se sentir em pista, com Paulo Vieira, em BMW M3 E6, a assinar a melhor qualificação assinando um tempo dentro do segundo 1m30s, à frente do Honda Integra Type R de Tiago Ribeiro, o melhor entre os pilotos com motores 2.0 litros, e do BMW M3 de Joaquim Soares.

O Top-5 ficou fechado com o tempo de Hugo Branquinho, em Honda Civic, e Márcio Teixeira, em Citroen Saxo VTS. Nota para o oitavo tempo para João Luís, o primeiro dos Trophy em pista.

No que diz respeito aos SuperChallenge, Manuel Fernandes e Hugo Mestre (BMW 320 d) foi o mais rápido em pista, na frente de Filipe Matias e Sérgio Moutinho (Volvo 850 T5) e de Paulo Sousa (BMW M3 E30).

Num dia particularmente animado como foi o deste sábado, em que a chuva foi uma ameaça constante que não se concretizou, permitindo antes um dia de algum modo soalheiro e propício para bom espetáculo na pista do Circuito Vasco Sameiro, Paulo Vieira garantiu assim a melhor posição para a primeira corrida de amanhã, domingo, para as 10h40.

A segunda corrida acontecerá às 15h05, recordando a ANPAC a necessidade de serem cumpridas escrupulosamente as regras básicas de segurança individual como o uso de máscara todo o tempo em que estiverem no Circuito Vasco Sameiro, a manutenção do distanciamento social de dois metros, sempre que possível, e a não circulação pelas instalações do complexo sem absoluta necessidade. A previsão meteorológica indica forte possibilidade de chuva.