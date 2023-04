ANPAC: Marco Osório / Marcos Oliveira e Paulo Sousa voltam a vencer | AutoSport

À semelhança de ontem, também o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends (CPV Legends) e o Campeonato de Portugal Velocidade Super Legends (CPV Super Legends) voltaram a partilhar, excecionalmente, a mesma grelha em Portimão. Na Corrida 2, Paulo Sousa (BMW E 36 M3) protagonizou um ótimo arranque que lhe permitiu assumir a liderança e não mais a largar até à bandeira xadrez, vencendo assim no CPV Legends e nos L99.

Marco Osório, que largou das boxes, soube aproveitar todo o potencial do Westfield para fazer várias ultrapassagens e recuperar até ao segundo lugar da geral, tendo, no entanto, sido o vencedor do CPV Super Legends e na classe Super Extra. Manuel de Carvalho (Renault Clio Cup) triunfou nos Super Trophy, José de Almeida (Honda Integra Type R) venceu na classe L99/Taça Legends 2000, Ricardo Diniz (Honda Civic) foi o primeiro na L99/Taça Legends 1600, enquanto Rui Silva (Renault Clio Sport RS) voltou a vencer nos Super Turismo.

As competições promovidas pela ANPAC regressam entre os dias 26 e 28 de maio, no Autódromo do Estoril.