ANPAC Historic Racing/Super Legends: Bernardo Sá Nogueira e Joaquim Soares dominaram

Foram duas vitórias feitas de velocidade, inteligência tática e um automóvel muito bem preparado e, claro, pela grande novidade oferecida pela ausência no final das duas corridas do Lotus Elise de Francisco Gonçalves. Bernardo Sá Nogueira regressou às vitórias à geral na companhia de Joaquim Soares. O Alfa Romeo 147 Cup permitiu que Sá Nogueira homenageasse a família, desde sempre ligada à casa de Arese.

Foram duas vitórias nas duas corridas do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends para a dupla do Alfa Romeo, num domingo de muito calor no Autódromo do Estoril. Apesar de tudo, as duas vitórias não caíram do céu! Os dois pilotos tiveram de batalhar com o Renault Clio de Eleutério Duarte em ambas as mangas. Mas a gestão de pneus e da mecânica verteram a favor da dupla que esteve ao volante do carro italiano.

Naturalmente que a grande novidade foi o abandono de Francisco Gonçalves, naturalmente, fora do alcance dos carros de Sá Nogueira/Soares e Duarte. A mecânica do Lotus Elise não suportou a canícula que se sentiu na pista do Estoril e durou apenas duas voltas o domínio, esperado, de Gonçalves. Com pavio ainda mais curto esteve o Honda S2000 de André Tavares. Um excelente arranque acabou a meio da primeira volta, deixando na frente o Lotus que, à terceira volta largou a primeira posição no colo de Eleutério Duarte.

Um Safety Car acabou por juntar o pelotão e após três voltas de liderança do Clio, o Renault Clio RS de Rui Silva chegou ao primeiro lugar quando Eleutério Duarte saiu de pista. Regressou, atrasado, mas ainda a tempo de ver Rui Silva a ficar pelo caminho, depois de boa luta com o Alfa Romeo, e recuperar até ao segundo lugar atrás de Bernardo Sá Nogueira. Carlos Rodrigues, filho do saudoso Carlos Rodrigues, acabou por ficar com o terceiro lugar do pódio com o Honda Civic da Type R Legacy Cup. Seguiram-se nada menos que sete Honda Civic Type R. Neste conjunto de modelos da marca japonesa, destaque para o duelo entre Miguel Mota, Miguel porto e Nuno Dias. Um duelo entretido e com imenso fairplay.

Arlindo Beça levou o seu Mini Cooper S à vitória entre os Super Extra, enquanto nos Super Turismos os três pilotos – Abel Marques, Valdemar Nóvoa e Rui Silva – abandonaram a corrida. Apesar disso acabaram classificados (Marques despistou-se, Nóvoa e Silva conheceram problemas mecânicos) e foi esta a classificação da categoria. Finalmente, Bernardo Sá Nogueira venceu os SuperTrophy, seguido de Eleutério Duarte, Carlos Rodrigues, Estevão Oliveira, João Ventura, Miguel Mota, Miguel Porto, Nuno Dias, António Correia, César Tavares, Hélder Teixeira e Bruno Salgado.

A segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Super Legends ficou marcada pela ausência de Francisco Gonçalves (Lotus Elise) e Miguel Mota (Honda S2000), a que se juntaram Hélder Teixeira (Honda Civic Type R Cup) e Rui Silva (Renault Clio RS). A corrida começou com Joaquim Soares na frente, mas rapidamente Eleutério Duarte apoderou-se da primeira posição.

Conseguiu estabilizar na liderança que manteve até bem tarde na corrida. Porém, Joaquim Soares nunca deixou o piloto do Renault Clio confortável e permanecendo à distância de um braço, o piloto do Alfa Romeo 147 Cup foi, pé ante pé, aproximando-se do Renault Clio. Os dois fugiram, rapidamente, ao resto do plantel. Até que à sétima volta, Joaquim Soares passou para a frente de Eleutério Duarte e com pneus em melhor estado, foi consolidando o seu avanço até terminar a corrida com mais uma vitória para a dupla do Alfa Romeo 147 Cup.

A discussão do terceiro lugar, a apreciável distância dos dois primeiros, envolveu Carlos Rodrigues (Honda CivicType R Cup), Luís Nóvoa (Honda CivicType R), Estevão Oliveira (Honda CivicType R Cup) e João Ventura (Honda CivicType R Cup). Rodrigues esteve nessa posição durante cinco voltas, cedendo o lugar mais baixo do pódio a Luís Nóvoa. Que aguentou a posição durante seis voltas. Problemas mecânicos relegaram o piloto para a 12º posição à geral promovendo (Rodrigues abandonou mais cedo e ficou no 14º posto) ao terceiro lugar para João Ventura ao volante de outro Honda CivicType R Cup.

As classificações das diversas categorias ditaram vitórias nos Super Extra para o Mini de Arlindo Beça, nos Super Turismos para Luís Nóvoa, enquanto nos Super Trophy, vitória para Joaquim Soares. Seguiram-se Eleutério Duarte (Renault Clio), João Ventura, Rodrigo Correia, Luís Delgado, Paulo Taveira, Miguel Porto, Bruno Salgado, Philippe Dangauthier e Guilherme Oliveira, todos em Honda Civic Type R Cup. António Duarte (Renault Clio Cup) não chegou ao fim, mas ficou classificado na frente de Carlos Rodrigues.

Campeonatos de Portugal 1300, Clássicos, Legends e Super Legends

13 e 14 abril – Cascais Racing Weekend (Estoril)

24 a 26 maio – Jerez AngelNieto

28 a 30 junho – Circuito Internacional de Vila Real

14 e 15 setembro – ANPAC (Estoril)

25 a 27 de outubro – Algarve Classic Festival (Portimão)