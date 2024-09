ANPAC Historic Racing/Legends: João Novo e o Ford Sierra RS 500 dominaram

Com um Ford Sierra RS 500 inusitadamente fiável debaixo da canícula que se fez sentir no Autódromo do Estoril, João Novo reclamou para si a vitória nas duas corridas do ANPAC Historic Racing reservadas para o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends que se disputaram este domingo no Autódromo do Estoril. Porém, o maior espetáculo deste domingo de corridas foi o intenso duelo entre Gonçalo Novo e Ricardo Diniz, com o duelo entre Paulo Lima e José Meireles também a prender a atenção do muito público que surgiu nas bancadas do Autódromo do Estoril.

João Novo foi o mais rápido nos treinos cronometrados e no arranque para a primeira corrida, assumiu a liderança e pouco José Meireles e Paulo Lima puderam fazer para evitar a fuga do Ford Sierra RS 500. Os dois pilotos dos BMW M3 E30 entretiveram-se numa luta que foi pontificada por alguns ataques de Lima a Meireles com este a defender-se, sempre, de forma perfeita.

Numa corrida marcada por dois Safety Car, a vantagem de João Novo teve de ser recuperada em duas ocasiões. Se a diferenças no final da corrida se estabeleceu em magros 0,9 segundos, a verdade é que nunca a vitória de João Novo esteve em causa. Mais atrás, algumas lutas polvilharam a corrida de interesse. Porém, depois das saídas de pista de Paulo Teixeira – que fez entrar o primeiro Safety Car – e de Pedro Bartolomeu (Renault Spider) – que fez sair o segundo Safety Car – o duelo entre o Peugeot 106 S16 de Gonçalo Novo e o Honda Civic 1600 de Ricardo Diniz superou as melhores expectativas.

Ultrapassagens com enorme respeito entre os dois pilotos terminaram quando os pneus do Peugeot de Gonçalo Novo “acabaram” e o jovem piloto teve de se inclinar perante Ricardo Diniz. Mais atrás destaques para a luta entre o BMW 320iS de Luís Império e o Renault Mégane Coupé de Hugo Ferreira e o duelo entre Luís Macedo (Citroen Saxo Cup) e Miguel Matias (Citroen Saxo Cup).

Nos Legends 90, João Novo ganhou na frente de José Meireles e Paulo Lima, ao passo que nos L99, apesar de uma falha mecânica na última volta, Diogo Cavaco (BMW 325i). Nos L99 2000, Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R) foi o melhor, ao passo que nos L99 1600 o melhor foi Ricardo Diniz, seguido de Gonçalo Novo, Luís Macedo (Citroen Saxo Cup), Pedro Amaro (Citroen Saxo Cup), Paulo Ascenção (Honda Civic) e Miguel Matias (Citroen Saxo). Nos L99 TL2000, vitória para Paulo Gomes (Peugeot 306 S16) seguido de Paulo Ferraz (Renault Clio 16V) e de Pedro Lisboa que viu o seu Peugeot 306 GTI) ter problemas, mas ser classificado. Luís Império foi o melhor nos Legends Trophy com o BMW 320iS a superiorizar-se ao Renault Megane Coupe de Hugo Ferreira e ao Renault Spider de Pedro Bartolomeu.

A segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends conheceu o mesmo desfecho, ou seja, João Novo não deu muitas hipóteses aos seus adversários com um Ford Sierra RS 500 a impor-se tal como já o fazia nos anos 80 nas corridas de Turismos. Diferenças sentiram-se no pódio. Com um melhor arranque, Paulo Lima superiorizou-se a José Meireles e reclamou, no final, a vitória no duelo entre os dois lindíssimos BMW M3 E30. O Top 5 também ficou igual, com Ricardo Diniz a superiorizar-se a Gonçalo Novo pela segunda vez.

A grande diferença esteve na forma como estes dois pilotos cumpriram as 14 voltas desta segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Para se perceber a intensidade do ritmo imposto por estes dois pilotos ao volante de carros com motor 1.6 litros, os dois ficaram a menos de cinco segundos do tempo mais rápido dos BMW M3 com motor 2.5 litros!

Mas ainda mais impressionante foi o número de vezes que os dois se ultrapassaram. Pouco importa qual foi o que fez mais ultrapassagens. Contas feitas, foram mais de uma dezena de troicas de posição entre os Ricardo Diniz e Gonçalo Novo, com o jovem talento do Peugeot 106 a voltar a ceder a primeira posição do piloto do Honda Civic nas voltas finais da corrida. Mas até essa ocasião, ninguém tirou os olhos desta luta sem quartel, mas que decorreu de forma limpa e com enorme fairplay de ambos os pilotos. Espetacular!

O calor sentido ao longo do dia de domingo levou a que vários pilotos não conseguissem reparar os seus carros, com Pedro Lisboa (Peugeot 306 GTI), Paulo Teixeira (BMW 325i), José Mota (Peugeot 106 S16) e Fábio Mota (Citroen Saxo Cup) a não participarem nesta segunda manga. Por outro lado, voltámos a ter luta entre Luís Império (BMW 320iS) e Hugo Ferreira, com vitória neste duelo, desta feita, para o piloto do Mégane Coupé.

Olhando às categorias, João Novo venceu os L90 na frente de Paulo Lima e José Meireles. Nos L99, vitória para Diogo Cavaco (BMW 325i) e nos L99 2000 foi Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R) o melhor. Entre os 1600, vitória para Ricardo Diniz seguido de Gonçalo Novo, fechando o pódio Luís Macedo (Citroen Saxo Cup). O Citroen Saxo Cup de Pedro Amaro e o Honda Civic de Luís Ascenção fecharam a classificação desta categoria. L99 Taça Legend 2000, Paulo Gomes (Peugeot 306 S16) foi o melhor, enquanto Pedro Bartolomeu (Renault Spider) venceu os Trophy na frente de Hugo Ferreira e Luís Império.

Campeonatos de Portugal 1300, Clássicos, Legends e SuperLegends

13 e 14 abril – Cascais Racing Weekend (Estoril)

24 a 26 maio – Jerez AngelNieto

28 a 30 junho – Circuito Internacional de Vila Real

14 e 15 setembro – ANPAC (Estoril)

25 a 27 de outubro – Algarve Classic Festival (Portimão)