ANPAC, Estoril: Nuno Batista volta a brilhar, agora na corrida 2 do CPVSL
A segunda corrida do Campeonato de Portugal Super Legends, disputada no Circuito do Estoril assumiu traços muito semelhantes à primeira, com os protagonistas a repetirem-se.
Na largada, Nuno Batista (Seat Leon) assumiu o controlo da corrida, impondo um ritmo forte e consistente. Vasco Barros, que largou da 14ª posição, depressa chegou à traseira de Batista e prosseguiu com a luta que ficou interrompida na corrida 1. Mais uma vez a luta foi interessante de seguir, com Batista a não ceder à pressão, até que perto do fim, o BMW M3 E30 voltou a ceder, deitando por terra o esforço do piloto. Batista manteve-se na frente até à bandeira de xadrez e fez o pleno no fim de semana..
Na classe Super Extra, Batista garantiu nova vitória, com Paulo Santos (Honda Type R) a assegurar a segunda posição com uma prestação consistente, enquanto Hugo Lisboa (BMW 323 Compact) completou o pódio, destacando-se pela recuperação ao longo da prova.
Nos Super Trophy, a corrida voltou a ser marcada por várias lutas diretas e trocas de posição. André Ferreira (Honda Type R Cup) conseguiu assumir a liderança da classe e manteve-se na frente até ao final, garantindo a vitória. João Cabaça (Honda Type R Cup) terminou em segundo, com João Ventura (Honda Type R Cup) a assegurar o terceiro lugar.
Na classe Super Turismo, Nuno Santos (Honda Civic Type R) voltou a vencer após uma corrida controlada, enquanto Ruben Fernandes (Renault Clio RS) terminou na segunda posição, numa prova em que enfrentou algumas dificuldades.
Ao contrário da primeira corrida, esta segunda prova apresentou um pelotão mais fragmentado, embora com várias disputas, sobretudo nas classes intermédias. A gestão de ritmo e a ausência de erros revelaram-se determinantes, com Nuno Batista a sair do Estoril como principal referência neste início de temporada.
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