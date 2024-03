ANPAC aposta em novo desafio para 2024 | AutoSport

A Associação Nacional de Pilotos Automóveis Clássicos – ANPAC, que organiza e promove os Campeonatos de Portugal de Velocidade Clássicos, 1300, Legends e o Super Legends, deu conta de uma novo classe para a temporada que se avizinha, denominada ‘STOCK CUP’.

Segundo o revelado pela ANPAC na sua página oficial de Facebook, o “objetivo da classe ‘STOCK CUP’, é proporcionar aos participantes a oportunidade de competir a um custo controlado, onde a habilidade de condução e o controlo do veículo farão a diferença no resultado”. As viaturas admitidas para esta nova classe “têm de ser modelos do segmento B, comercializados entre 2003 e 2008 e de acordo com os padrões de conformidade europeia”, revelou a mesma publicação na rede social, acrescentando que só serão aceites automóveis “com motores a gasolina, atmosférico até 1400cc, e aprovadas pela comissão organizadora. Só serão admitidas viaturas equipadas com motores a 4 tempos, a gasolina e até 1400cc. Não é permitido qualquer tipo de sobrealimentação”.

Noutra publicação, é possível consultar algumas das viaturas que serão aceites na ‘STOCK CUP’, além da regulamentação técnica, que foi hoje conhecida.

A ANPAC tem tido um papel fundamental no panorama das competições de velocidade do automobilismo nacional. A pequena estrutura que compõe esta associação foi responsável por manter em pé toda a velocidade a determinada altura, estando agora a organizar quatro campeonatos de alta qualidade.

O calendário das competições da ANPAC tem início no Autódromo do Estoril, entre os dias 13 e 14 de abril, passando por Jerez (24/26 de maio) e Vila Real (28/30 de junho), antes de regressar ao Estoril (14/15 setembro) e terminar em outubro (25 a 17) em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve.