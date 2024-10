Algarve Classic Festival, Legends com muitos candidatos aos títulos

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends é das competições mais estimulantes das competições organizadas pela ANPAC. Em primeiro lugar pelo desfile de máquinas magníficas, algumas delas verdadeiras preciosidades. Em segundo lugar pelo sempre elevado número de inscritos. Finalmente, porque a luta pelas vitórias nas diversas categorias é sempre emocionante. Por essa mesma razão, as contas do campeonato estão muito embrulhadas, o mesmo sucedendo nas diversas categorias.

José Meireles e o seu BMW M3 lideram o campeonato na frente de Paulo Sousa (o descansado campeão de 2023), Pedro Bartolomeu, João Novo, Paulo Lima e o jovem Gonçalo Novo. Aliás, tendo em conta a majoração da pontuação nesta derradeira jornada, José Calazans, Tiago Ribeiro, Ricardo Dinis, José Miguel Almeida e Paulo Vieira têm possibilidades, matemáticas, de serem campeões. Ou seja, nada menos de 10 pilotos podem aspirar a ser campeões. Pelo menos de forma matemática.

Olhando às categorias, nos L90, a liderança está nas mãos de José Meireles, seguido de João Novo e de Paulo Lima, os únicos que podem lutar pelo título. Já nos L99, Paulo Sousa lidera com uma boa vantagem para Gonçalo Novo e Tiago Ribeiro. Ricardo Dinis ainda têm possibilidade de ser campeão, tal como Paulo Vieira. Mas não passa de mera aritmética. Com um pequeno, mas muito bem preparado Peugeot 106 GTI, o Gonçalo Novo tem andado a lutar com carros muito mais potentes que o pequeno bloco 1.6 litros do pequeno leão e, por isso, lidera os L1600 na frente de Ricardo Dinis – que deu muita luta a Gonçalo Novo no Estoril – e de Miguel Matias.

Nos L2000, temos uma discussão entre Honda Integra Type R com Tiago Ribeiro na frente do campeão de 2023, José Miguel Almeida. Pedro Bartolomeu ainda tem uma janela para o título, tal como José Calazans. Curiosamente, estes dois pilotos têm uma discussão de Renault Spider, pois ambos utilizam esse carro e estão em primeiro e segundo, respetivamente, nos Trophy, com Hugo Ferreira a juntar-se a esta luta pelo título dos Trophy.

Horário ANPAC

Sexta-feira, 25 de outubro

08.50 – 09.10 – Treino Livre (CPVL)

11.30 – 11.50 – Treino Livre (CPVC + 1300)

13.05 – 13.35 – Treino Livre (CPVSL)

14.25 – 14.50 – Qualificação (CPVL)

16.10 – 16.35 – Qualificação (CPVC + 1300)

17.20 – 17.45 – Qualificação (CPVSL)

Sábado, 26 de outubro

10.15 – 10.40 – Corrida 1 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 1 (CPVC + 1300)

14.35 – 15.00 – Corrida 1 (SuperLegends)

Domingo, 15 de setembro

08.10 – 08.35 – Corrida 2 (CPVL)

12.25 – 12.50 – Corrida 2 (CPVC + 1300)

16.55 – 17.20 – Corrida 2 (CPVSL)