Algarve Classic Festival, CPVL: Francisco Gonçalves vence corrida 1 | AutoSport

A primeira corrida dos nacionais de velocidade do Algarve Classic Festival, neste caso do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, teve como grande protagonista Francisco Gonçalves (Lotus Elise), que liderou de fio a pavio a primeira corrida do fim de semana dos Legends.

Gonçalves, que tinha conquistado a pole nos treinos cronometrados, arrancou bem e instalou-se na liderança da prova. Mais atrás, as lutas eram interessantes e Marcos Oliveira, em Westefield, instalou-se no segundo lugar, à frente de José Paulo Sousa (BMW E36 M3) numa luta que foi animando a contenda ao longo das primeiras voltas, tal com as muitas outras lutas que pudemos ver ao longo de todo o pelotão. Se o Lotus Elise #144 escapava à concorrência, mais atrás as batalhas eram ferozes e José Paulo Sousa conseguiu passar Marcos Oliveira, instalando-se no segundo lugar. Oliveira chegou a cair para quarto, atrás da Volvo 850 R da dupla Filipe Matias/Rodrigo Macedo, numa altura em que o Safety Car foi chamado à pista para a remoção do Toyota Carina 2.0 Gti de Arlindo Beça, com problemas na roda dianteira esquerda.

No recomeço da prova, Gonçalves manteve a toada e fugiu dos adversários e foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez, enquanto Marcos Oliveira encetou uma espetacular recuperação que apenas terminou no segundo lugar, à frente de José Paulo Sousa. Assim Gonçalves venceu nos Super Extra, José Paulo Sousa nos L99, tal como a dupla Matias/Macedo em Super Trophy, Rui Gonçalves (Honda Civic Type R) em Super Turismo, Artur Monteiro (C itroen Saxo VTS) em L99-1600, João Luís (Renault Spider) em Trophy, José Almeida (Honda Integra Type R) em L99-2000, António Conceição (Mercedes 190 2.3 16V) em L90, João Miguel Ribeiro (Volkswagen Golf Gti) em L90-2000, Nuno Pereira (Honda C ivic) em L90-1600 e a dupla Filipe Barreto / Francisco Viola levou a melhor nos Civic Atomic Cup.

Corrida Aqui

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1215636012317983