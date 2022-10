Algarve Classic Festival, CPVL: Francisco Gonçalves repete triunfo | AutoSport

Segunda corrida, segunda vitória para Francisco Gonçalves no CPVL que se corre no AIA, sendo uma das corridas do Algarve Classic Festival.

Francisco Gonçalves (Lotus Elise) largava da pole, seguido de Marcos Oliveira (Westfield), numa pista ainda muito húmida da chuva que caiu durante a noite no Autódromo Internacional do Algarve.

No arranque da corrida, Gonçalves foi fortemente atacado por Marcos Oliveira e José Paulo Sousa (BMW E36 M3) mas foi mesmo o Volvo 850 R da dupla Filipe Matias e Rodrigo Macedo a assumir a liderança na curva da Torre Vip, com Oliveira a assumir o segundo posto e Gonçalves a ficar em terceiro. Gonçalo Novo (Peugeot 106 Gti) começava a destacar-se e recuperava para as primeiras posições, tendo largado de décimo posto. Na primeira volta, Novo era já segundo, com o Volvo #132 já longe na frente. Francisco Gonçalves era sexto nesta fase.

Mas devido à saída de João Paulo Matos (Nissan 350Z) na curva da Torre Vip, o Safety Car foi chamado à pista, reagrupando todo o pelotão. O período de Safety Car foi prolongado e ainda nessa fase o Sérgio Pinto (Honda Civic) ficou parado perto da zona onde o Nissan tinha saído de pista. A corrida recomeçou, mas já tínhamos perdido o líder Rodrigo Macedo, com a sua Volvo a claudicar ainda a meio da prova. A luta pela liderança ficou entregue a Marcos Oliveira e Gonçalo Novo, com o seu primo, João Carlos Novos (Renault Clio Trophy) a aproximar-se desta frente. Mas a saída de pista de mais dois carros motivou novo período de Safety Car.

Neste segundo recomeço, o Westfield seguia líder, mas a luta entre o Clio Trophy e o 106 Gti dos primos Novo animava a contenda, com Francisco Gonçalves e José Paulo Sousa por perto. Gonçalo Novo assumiu de forma temporária a liderança, seguido de João Carlos Novo e de Marcos Oliveira. Mas nas últimas voltas e com a pista mais seca, o Lotus Elise começou a mostrar o seu verdadeiro potencial e Gonçalves foi se aproximando da luta muito quente pelo primeiro lugar entre os primos Novo. Gonçalves passou para a frente da corrida e em segundo o Clio de José Carlos Novo, com Gonçalo Novo na terceira posição. A luta pelo quarto lugar da geral também foi animada com Marcos Osório e José Paulo Sousa a trocarem argumentos, com vantagem para o Westfield. Estava assim encontrado o top 5 à geral, que se manteve quando a bandeira de xadrez foi mostrada. Francisco Gonçalves conseguiu uma dobradinha neste fim de semana, mas desta feita muito suada, com Gonçalo e José Carlos Novo a darem-nos um excelente espetáculo.

Nas contas das categorias que estiveram em pista Francisco Gonçalves venceu em Super Extra, Gonçalo Novo venceu em L99-1600 e João Carlos Novo venceu em Super Trophy. José Paulo Sousa venceu em L99, José Almeida (Honda Integra Type R) venceu em L99-2000, Rui Gonçalves (Honda Civic Type R) venceu em Super Turismo, tal como João Luís (Clio Spider) em Trophy, António Conceição (Mercedes 190 2.3 16V) em L90, Carlos Dias (Honda Civic) em L90-1600 e João Miguel Ribeiro (Volkswagen Golf Gti) em L90-2000. O primeiro carro da Civic Atomic Cup foi o da dupla Eduardo Leitão / Gonçalo Inácio.