CPV, José Pedro Fontes: “temos um campeonato como eu não me recordo há muitos anos” | AutoSport

Quando a Race Ready passou a organizar e promover o Campeonato de Portugal de Velocidade, com aposta nos GT4 e TCR, percebeu-se logo em 2022 que havia um novo fulgor na competição rainha da velocidade nacional e 2023 os frutos do rumo tomado foram ainda mais visíveis, com grelhas cada vez maiores e mais competitivas, com diversidade de máquinas, com novos projetos a surgirem e com as equipas a investirem nos GT4 com menos receios, uma vez que a estabilidade regulamentar está garantida a médio prazo. Na última ronda no Estoril, onde se decidiram os títulos, espelhou-se exatamente isso com o número de pilotos e carros presentes que resultaram em corridas muito bem disputadas.

Apostado em trazer um projeto de relevo ao principal campeonato de velocidade nacional e ao ibérico Supercars com a estrutura da Sports & You, José Pedro Fontes falou com o AutoSport sobre o estado da competição e o que ainda falta na pirâmide da velocidade portuguesa para atrair e dar protagonismo aos jovens pilotos.