CPV: José Monroy e Nuno Batista fazem dupla em Portimão

Depois de no fim de semana passado ter visto o arranque da GT3 Cup, o manager da P21 Motorsport e promotor da GT3 Cup vais estar de regresso à competição, agora no Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV.

José Monroy foi desafiado por Nuno Batista a repetir a presença na corrida de apoio da F1, uma parceria explicada pelo próprio Monroy:

“Já tinha saudades de competir e de um momento para o outro conjugaram-se diversos fatores para eu regressar às corridas, ainda que de forma pontual. O Nuno Baptista, que é um adversário e amigo de longa, ainda não tem o seu carro pronto e contactou-me, lançando o desafio de corrermos no Algarve. Como já em 2020 alinhara na corrida de suporte do programa da Fórmula 1 e gostei do ambiente, não hesitei em dizer ‘sim’ ao Nuno e, também, ajudá-lo a poder alinhar na sua primeira corrida da época. É sempre aliciante estar presente num programa de corridas em que estão os melhores do mundo”.

Quanto às suas ambições desportivas nas corridas do fim de semana, o manager da P21 Motorsport revela-se pragmático…

“O meu objetivo será lutar pelo melhor resultado possível da nossa categoria e, ao mesmo tempo, divertir-me numa jornada histórica para o Autódromo Internacional do Algarve com o regresso a Portugal do Mundial de Fórmula 1. E claro que vou ajudar ao máximo o Nuno para ele poder sair de Portimão bem classificado no campeonato”.

Nuno Baptista vai regressar aos comandos de um Porsche 911 e está radiante por ter a oportunidade de fazer equipa com José Monroy, da P21 Motorsport.

“Vamos dar o nosso melhor para ver se conseguimos subir ao pódio nas três corridas do fim de semana. Ganhar a nível absoluto [classe GT Cup] creio que será difícil, atendendo ao grande potencial das duplas Francisco Mora/Francisco Abreu e Pedro Marreiros/Paulo Pinheiro, ambas muito bem equipadas, mas estaremos, certamente, na discussão dos primeiros lugares”,