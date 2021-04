CPV: José Maria Marreiros e Bernardo Pinheiro formam a dupla mais jovem do campeonato

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV tem atraído campeões nacionais e internacionais, pilotos internacionais de grande qualidade, carros diferentes nas três categorias – GT Cup, GT Light e Touring Cup – e

patrocinadores como a Sport TV, Pirelli e a Porsche Ibérica.

Mas também vai servir de rampa de afirmação para jovens pilotos. Entre eles destacamos José Maria Marreiros e Bernardo Pinheiro. O primeiro com 19 anos é filho de um dos concorrentes do campeonato, Pedro Marreiros, enquanto o segundo tem 17 tenros anos e é filho de Paulo Pinheiro, companheiro de equipa de Pedro Marreiros. Os dois jovens vão utilizar o competitivo Porsche Cayman GT4 da categoria GT Light.

Se José Maria Marreiros já cumpriu a sua estreia na competição automóvel ao participar em provas no troféu Kia Picanto e Caterham, Bernando Pinheiro vai cumprir a sua estreia depois de participar nas provas nacionais de karting e eventos internacionais disputados no Kartódromo Internacional do Algarve (KIA).

Será muito agradável ver pais e filhos em pista e perceber como os progenitores vão lidar com uma situação inédita, mas que adiciona emotividade a uma competição que está cada vez mais interessante com um plantel de enorme qualidade em termos de carros e pilotos.