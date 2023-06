CPV, Jarama: Segunda corrida empolgante com muito público presente | AutoSport

José Carlos Pires e Francisco Abreu foram imbatíveis na ronda do Jarama Classic do ibérico Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, tendo repetido o triunfo na segunda corrida do fim de semana.

Abreu foi o piloto da dupla do BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport que arrancou da pole-position e manteve o comando na fase inicial da corrida, levando consigo Alejandro Geppert, que no McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport perseguiu o líder. Francisco Abreu nunca cedeu e terminou o seu turno de condução no primeiro posto, apesar de pressionado pelo seu adversário.

No entanto, o triunfo na primeira corrida por parte da dupla do BMW da Speedy Motorsport significava um handicap de dez segundo na paragem para troca de pilotos, o que a atirou para o terceiro posto, atrás do McLaren da SMC Motorsport já nas mãos de Andrius Zemaitis, que liderava, e do Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing, que Elias Niskanen tinha cedido a Nuno Pires.

José Carlos Pires estava determinado e foi ultrapassando os seus rivais um a um, caminhando para um triunfo seguro, que o atira a si e a Francisco Abreu para o segundo posto do Campeonato de Pilotos da divisão GT4 Pro, apenas atrás do duo Nuno Pires e Elias Niskanen, que continuam no comando.

O piloto da equipa eslovena conseguiu ainda ultrapassar o seu adversário lituano do McLaren, assegurando o segundo posto, tal como acontecera na primeira corrida da jornada. Ainda assim, a dupla do McLaren conquistou o seu melhor resultado da temporada, ao assegurar o degrau mais baixo do pódio.

Manuel Gião e Carlos Vieira pareciam ser capazes de lutar pelos lugares do pódio, tendo o Campeão em título assinado a melhor volta da corrida. No entanto, desentendeu-se com Miguel Nabais, quando tentava dobrar o piloto do Porsche Cayman GT4 Clubsport, o que resultou no abandono do piloto da Speedy Motorsport e no atraso definitivo do carro da Racar Motorsport que ficou em décimo da geral, sexto da GT4 Pro.

Alberto de Martín e Nil Montserrat, num Mercedes-AMG da NM Racing, foram uma vez mais os mais fortes da GT4 Bronze, tendo chegado a incomodar os quatro primeiros até às paragens nas boxes. No final, o primeiro lugar na sua divisão e o quarto posto da geral foi um resultado de elevado nível da parte do duo espanhol.

Alfonso Calomina, com uma excelente prestação e aproveitando o bom andamento do McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport, terminou no segundo posto, completando Jorge Rodrigues e Patrick Cunha o pódio da GT4 Bronze, depois de uma excelente recuperação desde a última posição, devido aos problemas de ontem, até ao sétimo lugar.

Daniel Teixeira viu a sua senda vitoriosa nos Turismos em Jarama chegar ao fim, ao parar em pista logo na primeira volta da corrida após um toque entre os seu Cupra TCR e o Mercedes-AMG conduzido por Paulo Macedo.

O abandono prematuro do piloto da JT59 Racing abriu caminho para que Héctor Hernández e Borja Hormigos, no BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport, ganhassem nos Turismos e na divisão TC. A dupla de Madrid, que já não corrida em Jarama há quatro anos, teve assim um regresso para celebrar.

Duarte Pinto Coelho e Lourenço Monteiro e Duarte Camelo e Mariano Machado, ambas as duplas em Ginetta G40 da FPAK Junior Team, completaram, por esta ordem, o pódio da divisão TC, continuando a evidenciar uma evolução assinalável no automobilismo de velocidade.

Depois da etapa do Circuito del Jarama, marcada pelo muito público que passou pelas bancadas e paddock, o circo do Campeonato de Portugal de Velocidade volta agora o foco para a 52ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que se realiza de 14 a 16 de julho.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.