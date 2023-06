CPV, Jarama: Pilotos do FPAK Junior Team formam novas duplas | AutoSport

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) selecionou os seis jovens pilotos que integram a Júnior Team no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV). Duarte Camelo, 16 anos, Duarte Pinto Coelho, 17, Gabriel Caçoilo, 19, Henrique Cruz, 17, Lourenço Monteiro, 20, e Mariana Machado, 18, foram os escolhidos para o FPAK Junior Team na mais importante competição de pista de Portugal, ajudando ao desenvolvimento de novos talentos portugueses com a inscrição de três Ginetta G40 GT5 estes pilotos. São seis pilotos que deram mostras de potencial no karting, na velocidade e no ralicross.

E depois da boa estreia no Algarve, os pilotos vão participar na segunda ronda do CPV e rodar entre si, como já era esperado desde que a iniciativa da federação foi edificada, dando origem a novas duplas. Assim, Lourenço Monteiro e Duarte Pinto Coelho vão encontrar-se no Ginetta G40 nº101, ao passo que Henrique Cruz e Gabriel Caçoilo estarão aos comandos do nº102 e Duarte Camelo e Mariana Machado dividirão o bólide inglês com o dorsal nº103.

Os três ágeis carros ingleses estiveram envolvidos em diversas lutas na categoria TC, nas provas de Portimão, e espera-se que estejam ainda mais à-vontade nas curvas do circuito situado em Madrid.