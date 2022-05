CPV, Jarama: Miguel Cristóvão e Gonzalo de Andrés colocam os McLaren na “pole position” | AutoSport

Miguel Cristóvão e Gonzalo de Andrés foram os pilotos mais rápidos nas duas sessões de qualificação para a jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade(CPV)/Supercars Endurance, colocando os respetivos McLaren 570S GT4 na “pole position” para as duas corridas deste domingo, no circuito espanhol de Jarama, que se perspetivam muito renhidas, face ao equilíbrio de andamentos evidenciado.

Na definição dos lugares da grelha para a primeira corrida, Miguel Cristóvão, que tem Francisco Carvalho como colega de equipa na Araújo Competição, esteve imparável e foi o único dos três McLaren mais rápidos a conseguir entrar no segundo 39, batendo Fernando Navarrete por 0.397s e Guillermo Aso por 0.563. Álvaro Fontes colocou no Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports em quarto e Manuel Gião, ainda a adaptar-se à condução de um GT4, não conseguiu evitar que o melhor TCR, o CUPRA de Daniel Teixeira, fosse mais veloz. Na verdade, Teixeira esteve em plano de destaque, ao dominar de forma clara aquela classe, enquanto António Coimbra, no Hyundai Elantra da Sports & You, deixava para trás o KIA Ceed de Vasco Barros por poucos centésimos. Na classe GTC, o jovem José Barros (Porsche 911 Cup) também não deu hipóteses ao britânico Aubrey Hall, no Ginetta G50 da Tockwith Motorsports.

Gonzalo de Andrés, colega de Fernando Navarrete ao volante do segundo McLaren 570S da SMC Motorsport, assumiu o protagonismo na segunda qualificação e até bateu o “crono” estabelecido por Miguel Cristóvão (1.39.162) na primeira, ao fazer 1.39.162. E Tomas Pintos, no outro carro da equipa madrilena, juntou-se ao “patrão” na primeira fila da grelha para a segunda corrida de domingo. Desta vez, o Ginetta G55 de Marmaduke Hall e o Mercedes AMG GT4 de Elias Niskanen deixaram para trás o McLaren da Araújo Competição que havia conquistado a “pole” na primeira qualificação e agora tinha Francisco Carvalho aos comandos. Daniel Teixeira repetiu o domínio na classe TCR, batendo Patrick Cunha, no Audi R8 LMS da Veloso Motorsport, por escassa diferença para assegurar o sexto lugar absoluto. Desta vez, e no despique pela segunda posição entre os TCR, Vasco Barros colocou o KIA Ceed na frente do Hyundai Elantra de Luís Silva. Na classe GTC, e tal como na qualificação anterior, José Barros (Porsche 911 Cup) voltou a superiorizar-se ao Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, agora conduzido por Jemma Moore.

QUALIFICAÇÃO 1

1º, Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze), 1.39.914

2º, Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 PRO), 1.40.311

3º, Guillermo Aso/Tomás Pintos (SMC Motorsport/McLAren 570S GT4/GT4 PRO), 1.40.477

4º, Álvaro Fontes/Marmaduke Hall (Tockwith Motorsports/Ginetta G55/GT4 PRO), 1.40.674

5º, Daniel Teixeira (JT 59 Racing Team/CUPRA TCR/TCR), 1.40.852

6º, Manuel Gião/Elias Niskanen (Lema Racing/Mercedes GT4/GT4 PRO), 1.41.074

7º, Jorge Rodrigues/Patrick Cunha (Veloso Motorsport/Audi R8 LMS/GT4 Bronze), 1.42.070

8º, António Coimbra/Luís Silva (Sports & You/Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.42.085

9º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 Cup/GTC), 1.42.108

10º, Vasco Barros (LOB Motorsport/KIA Ceed TCR/TCR), 1.42.788

11º, Aubrey Hall/Jemma Moore (Tockwith Motorsports/Ginetta G50/GTC), 1.45.631

12º, Alfonso Colomina (SMC Motorsport/Peugeot 308 Racing Cup/TCR), 1.45.986

13º, Álvaro Ramos/Fred Blok (Araújo Competição/McLaren 570 S/GT4 Bronze), 1.47.946

14º, Miguel Caetano/João Posser (Veloso Motorsport/Porsche 911 Cup/GTC), 1.51.356

15º, Andrius Zemaitis (PROGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), st

QUALIFICAÇÃO 2

1º, Gonzalo de Andrés/Fernando Navarrete (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 PRO), 1.39.162

2º, Tomás Pintos/Guillermo Aso (SMC Motorsport/McLAren 570S GT4/GT4 PRO), 1.40.169

3º, Marmaduke Hall/Álvaro Fontes (Tockwith Motorsports/Ginetta G55/GT4 PRO), 1.40.222

4º, Elias Niskanen/Manuel Gião (Lema Racing/Mercedes GT4/GT4 PRO), 1.40.400

5º, Francisco Carvalho/Miguel Cristóvão (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze), 1.40.485

6º, Daniel Teixeira (JT 59 Racing Team/CUPRA TCR/TCR), 1.41.320

7º, Patrick Cunha/Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport/Audi R8 LMS/GT4 Bronze), 1.41.363

8º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 911 Cup/GTC), 1.41.527

9º, Jemma Moore/Aubrey Hall (Tockwith Motorsports/Ginetta G50/GTC), 1.42.045

10º, Vasco Barros (LOB Motorsport/KIA Ceed TCR/TCR), 1.42.382

11º, Luís Silva/António Coimbra (Sports & You/Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.42.548

12º, João Posser/Miguel Caetano (Veloso Motorsport/Porsche 911 Cup/GTC), 1.43.149

13º, Alfonso Colomina (SMC Motorsport/Peugeot 308 Racing Cup/TCR), 1.46.241

14º, Fred Blok/Álvaro Ramos (Araújo Competição/McLaren 570 S/GT4 Bronze), 1.46.649

15º, Andrius Zemaitis (PROGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), st

PROGRAMA “SUPERCARS EM JARAMA”

DOMINGO (15 maio)

10:15/10:55 – Corrida 1 Grupo 1+Troféu Mini

11:15/12:00 – Corrida 1 Supercars (CPV)

12:20/12:40 – Corrida 2 Super 7 by Toyo Tires

12:45/13:15 – Parade Clubs

13:30/14:10 – Corrida 2 Carrera de los 80s

14:30/15:15 – Corrida 2 Supercars (CPV)

15:35/16:15 – Corrida 2 Grupo 1+Troféu Mini

16:35/16:55 – Corrida 3 Super 7 by Toyo Tires