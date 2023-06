CPV, Jarama: Mercedes vs BMW nos treinos livre | AutoSport

O Circuito de Jarama, recebe este fim-de-semana o Jarama Classic e a segunda etapa do Supercars Endurance, assim como do Campeonato de Portugal de Velocidade. Os treinos livres já foram feitos e temos um duelo a ganhar força



O Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing pilotado por Nuno Pires e Elias Niskanen e o BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport dividido por José Carlos Pires e Francisco Abreu parecem estar uma vez mais engajados num duelo intenso pelas posições cimeiras, tendo o carro de Estugarda sido o mais rápido ao bater o seu rival de Munique por uns inexpressivos 0,006s. Porém, poderão não estar sozinhos na luta, uma vez que o McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport pilotado por Andrius Zemaitis e Alejandro Geppert ficou por perto no terceiro posto a oito décimos de segundo, prometendo incomodar a dupla da frente.



O Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport dividido por Jorge Rodrigues e Patrick Cunha foram os mais rápidos na GT4 Bronze e com o sexto crono também não ficou longe dos homens da frente e pode ser um fator na luta pelas melhores posições da grelha de partida.



Daniel Teixeira foi imperial aos comandos do Cupra TCR e impôs-se nos Turismos, deixando evidente que pretende continuar o domínio que exerceu o ano passado na divisão TCR.



Borja Hormigos e Héctor Hernández foram também muito rápidos no BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport, não ficando muito distante do português da JT59 Racing.



Na GTC, o Aston Martin Vantage da Araújo Competição, com Álvaro Ramos e Fernando Soares aos comandos, foi o mais rápido, mas o Porsche Cayman Clubsport GT4 da Speedy Motorsport, pilotado pelos irmãos André e Miguel Nabais, ficaram no segundo posto da categoria, prometendo evoluir para dar luta na qualificação.



João Vieira, na Cup, impôs o Porsche 911 Cup da Garagem Aurora, assinando o décimo sexto crono da geral.



As qualificações têm o seu início às 15h20, Hora de Portugal Continental, esperando-se uma sessão cheia de lutas e emoção.





INFORMAÇÕES



– Links para as transmissões em direto

Facebook

YouTube



Live Timing



HORÁRIO

Sábado

11h00 – 11h40 Treinos-Livres

15h20 – 15h35 Qualificação 1

15h40 – 15h55 Qualificação 2

Domingo

10h15 – 11h00 Corrida 1 (TV)

14h25 – 15h10 Corrida 2 (TV)