CPV, Jarama: José Carlos Pires e Francisco Abreu vencem corrida 1 | AutoSport

A primeira corrida do CPV em Jarama foi animada, com muita luta pelas primeiras posições. No final, foi a dupla José Carlos Pires e Francisco Abreu que venceu, numa prova que terminou com Safety Car.

A corrida começou com uma ausência de vulto com a dupla Manuel Gião e Carlos Vieira que não alinharam no arranque com problemas no Mercedes AMG GT4. O Mercedes da Lema de Nuno Pires e Elias Niskanen, começava na frente com o BMW da Speedy Motors logo atrás, assim como o Mercedes de Guillermo Aso Arjol. Foi este trio que animou a corrida, com Aso Arjol a passar para a frente da corrida nas primeiras voltas, seguido por Nuno Pires e José Carlos Pires. No entanto, Pires começou a aproximar-se passando para o segundo lugar e alcançando o primeiro posto antes da troca obrigatória de pilotos. No regresso à pista, Aso Arjol estava na liderança, mas foi sol de pouca dura, com Francisco Abreu a passar o piloto espanhol, numa manobra musculada que valeu a primeira posição que nunca mais largou. Elias Niskanen também conseguiu passar Aso Arjol e ficou assim definido o top 3 à geral e o top 3 na categoria GT4 Pro. Nos GT4 Bronze foi o Mercedes AMG GT4 de Nil Smó e Alberto Muñoz a vencer, na categoria TCR Daniel Teixeira venceu sem oposição, pois Manuel Alves ficou arredado a meio da corrida depois de um despiste. Na categoria GTX vitória para Álvaro Ramos e Fernando Soares e na categoria TC vitória para Borja Hormingos e Hector Hernandez.