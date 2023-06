CPV, Jarama: Francisco Abreu e José Carlos Pires venceram as duas corridas | AutoSport

Francisco Abreu e José Carlos Pires alcançaram os objetivos a que se tinham proposto antes da segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do Supercars Endurance realizada em Jarama. A dupla da Speedy Motorsport queria vencer e recuperar pontos para os líderes do campeonato depois dos triunfos lhes terem escapado em Portimão, e conseguiram triunfar nas duas corridas em Espanha e ainda conquistaram uma “pole position” e a volta mais rápida na segunda corrida.

Ambos os pilotos dedicaram o excelente resultado a Teófilo Tuna que não podendo estar presente devido a uma lesão, esteve à distância a auxiliar a Speedy Motorsport e Francisco Abreu e José Carlos Pires.

Para a primeira corrida, José Carlos Pires saiu do terceiro lugar da grelha de partida e o arranque não foi favorável, pois perdeu uma posição, mas alcançou posições de pódio após uma boa recuperação, evitando problemas e dois “Safety Car” antes de entregar o BMW M4 GT4 a Francisco Abreu para a fase final da prova. O piloto madeirense impôs um andamento forte, porém, capaz de poupar pneus e mecânica para os últimos minutos de prova. Pelo caminho, uma ultrapassagem de antologia ofereceu o primeiro lugar à dupla da Speedy Motorsport. O ataque final dos adversários não evitou a primeira vitória da temporada para Francisco Abreu e José Carlos Pires, até porque a entrada tardia do “Safety Car” em pista (pela terceira vez) acabou com a prova. Estava concretizada a primeira vitória da dupla de pilotos do BMW M4 GT4.

Francisco Abreu saiu da “pole position” para a segunda corrida e conseguiu destacar-se na largada. Uma primeira parte de corrida sem percalços que terminou na paragem nas boxes para entregar o BMW M4 GT4 a José Carlos Pires. O longo handicap que Pires teve de cumprir nas boxes atirou a equipa da Speedy Motorsport para fora do pódio, mas depois de todas as paragens, José Carlos Pires ficou no terceiro lugar, conseguindo alcançar nova vitória depois de ultrapassar os seus adversários. Foi a segunda vitória do fim de semana da equipa da Speedy Motorsport.

Francisco Abreu disse que: “Depois do que nos aconteceu em Portimão estou muito feliz com estas duas vitórias conquistadas com muito trabalho numa pista que não era a mais favorável ao nosso BMW M4 GT4. Mas a Speedy Motorsport esteve impecável, foi evoluindo o carro e o ritmo de corrida esteve espetacular, sinal de que fizemos muito bem o trabalho durante o fim de semana. Foi duro devido ao calor, mas consegui divertir-me e ainda provar que, em Jarama, se pode ultrapassar sem ser, apenas, no final da reta da meta. Foi uma excelente operação para nós e já estamos ansiosos que chegue a próxima ronda, que será muito interessante, no Circuito de Vila Real.”

O seu companheiro de equipa, José Carlos Pires disse ter sentido “uma sensação de alívio! Depois de termos provado ser os mais rápidos e termos ganho em pista e perdido na secretaria, estas duas vitórias são muito saborosas. Ainda por cima porque foram ganhas com humildade, muita garra e trabalho. Foi uma vitória saborosa para a equipa depois de Portimão e temos de destacar o papel da Speedy Motorsport que nos deixou nas mãos um BMW M4 GT4 quase perfeito. Portanto, muito feliz e satisfeito com este fim de semana de corridas e já a pensar em Vila Real, prova mítica onde queremos estar ao nosso melhor nível e, claro, lutar pelas vitórias.”

A próxima jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars Endurance será disputada no Circuito de Vila Real nos dias 15 e 16 de julho.