CPV / ISE: Títulos entregues no Estoril | AutoSport

Na Divisão GTX, Álvaro Ramos (Araujo Competição) levou o cetro nacional e Fernando Soares acompanha Ramos na festa do título ibérico. Nos GTC, Marcus Fothergill e Dave Benett vencem o título nacional e a dupla Ramos e Soares conquistou o título ibérico. Para encerrar as contas, a dupla Fothergill e Benett leva para a casa o troféu nacional e ibérico da divisão Cup.

Nos Turismos, os títulos nacionais e ibéricos foram entregues a Daniel Teixeira (JT59 Racing Team), em mais uma excelente época do piloto transmontano, que lhe valeu também o título nacional divisão TCR. Já na Divisão TC foi a dupla espanhola Borja Hormigos / Héctor Hernández (RACE / Autoworks Motorsport) a ficar com os títulos nacionais e ibéricos.

Um nacional de velocidade como há muito não se via. Uma grelha recheada de carros, lutas intensas em pista, muita gente no Autódromo do Estoril para assistir ao derradeiro fim de semana do Campeonato Nacional de Velocidade e do Iberian Supercar Endurance. Terminou o ano em grande para a principal competição nacional.

