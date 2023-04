CPV / ISE: Sérgio Azevedo e Orlando Batina no BMW M4 | AutoSport

Os nomes para o CPV continuam a surgir a bom ritmo. Depois de ter anunciado o seu projeto para o Campeonato de Portugal de Velocidade e o ibérico Supercars Endurance, Orlando Batina encontrou o colega de equipa para dividir o BMW M4 GT4 (F82) – Sérgio Azevedo.

Sérgio Azevedo iniciou o seu contacto com o automobilismo nos ralis de clássicos, mas ingressou na velocidade através da KIA Picanto GT Cup, tendo em 2019 conquistado o sétimo posto da classe Pro. Então, num plantel em que figurava o atual Campeão de Portugal de Velocidade e o vencedor do Supercars Endurance, Manuel Gião, o colega de equipa deste ano de Orlando Batina assegurou quatro resultados entre os seis melhores em quatro eventos.

Sérgio Azevedo acabou por ser a escolha óbvia, uma vez que, para além da competitividade já revelada em outras categorias, existe uma amizade genuína entre os dois pilotos.

“Conheci o Orlando na KIA Picanto GT Cup e, desde então, ficámos amigos e foi com naturalidade que ele me convidou para o seu projecto, que passa por disputar o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance. São duas competições muito fortes, com um elevado nível competitivo, e é muito apelativo poder dar este passo na minha carreira, o que foi determinante para que abraçasse este desafio. Para além disso, o BMW M4 GT4 é um carro fantástico com performances fora de série, o que torna esta temporada ainda mais excitante”, apontou o piloto de Cascais.

“Os pilotos em pista são alguns dos melhores da Península Ibérica, logo sabemos que as corridas serão muito disputadas e com grandes lutas. Penso que o mais importante é evoluir e aprender – é o nosso primeiro ano com este tipo de carros, inclusivamente para a equipa, o que nos vai exigir um período de adaptação. Será importante, igualmente, fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, mas sem correr riscos, e aproveitar o prazer de pilotagem que estes carros proporcionam, dado que também importante podermos divertir-nos com o automobilismo”, sublinhou Sérgio Azevedo.