CPV / ISE: Orlando Batina confirma presença com BMW M4 GT4 (F82) | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade e o Iberian Supercars Endurance continuam a suscitar grande interesse entre os pilotos da Península Ibérica, sendo Orlando Batina o mais recente a confirmar a sua presença, aos comandos de um BMW M4 GT4.

O piloto de Aveiro iniciou a sua carreira na KIA Picanto Cup, passando pela Civic Atomic Cup, mas desde há algum tempo que tinha interesse em ascender ao topo da velocidade nacional. “O ano passado estive muito perto de participar no Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance, mas não consegui garantir o projeto e tive de optar por uma solução de recurso. Mas este era o meu objetivo, uma vez que é a competição mais importante do nosso país, com os carros mais espetaculares, o que é importante para os pilotos e para o público. É máximo a que se pode aspirar na Península Ibérica, portanto, julgo ser o passo a dar para qualquer jovem piloto como eu”, sublinhou Orlando Batina.



O jovem estará em pista aos comandos de um BMW M4 GT4 (F82) inscrito pela Batina Racing, que terá o apoio técnico da Bastos Sport, o que lhe dá garantias de competitividade ao longo da temporada.



Porém, Orlando Batina mostra-se cuidadoso para o seu ano de estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Supercars Endurance. “Nunca competi com um carro tão potente, portanto, estou consciente de que terei de passar por uma adaptação frente a um pelotão muito forte, como se verificou na temporada passada. Para além disso, o BMW é novo para mim e para toda a estrutura, ao passo que os nossos adversários têm já muita experiência. Vou trabalhar para dar o melhor ao longo da época, mas sem colocar objetivos ambiciosos, vamos evoluindo passo a passo”, apontou o aveirense que a seu tempo revelará quem o acompanhará aos comandos do M4 GT4.



Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, o interesse de Orlando Batina no Campeonato de Portugal e no Supercars Endurance é mais uma prova da vitalidade das competições que dirige: “Esta é a face visível do interesse que temos vindo ter no nosso campeonato. É um prazer dar as boas-vindas ao Orlando que espero que venha a ser muito bem-sucedido. Receber um jovem piloto, que tem uma carreira longa pela frente, é um prazer e demonstra que não é um ‘sonho impossível’ para aqueles que desejam evoluir na sua carreira desportiva. É sempre bom ter sangue novo na grelha e ter um carro diferente, como é o caso do BMW M4 do Orlando”.



A temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início a 6 – 7 de Maio no Autódromo Internacional do Algarve, realizando-se o último evento em Novembro. Todas as provas contarão com transmissão televisiva, pela A Bola TV, assim como nas redes sociais das competições.