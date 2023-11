CPV / ISE, Manuel Gião: “Só em condições muito especiais, poderei revalidar o título” | AutoSport

Manuel Gião disputa este fim-de-semana a derradeira prova da temporada do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, a Estoril Season Finale, e está determinado terminar o ano com triunfos.

O piloto da RACAR Motorsport tem vindo a ser um dos protagonistas da temporada, tendo vencido a segunda prova de Vila Real na divisão GT4 Pro, seguindo-se dois segundos lugares na ronda de Jerez de la Frontera, então já com o seu novo colega de equipa, Roberto Faria.

Manuel Gião tem ainda hipóteses matemáticas de revalidar o título da GT4 Pro do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade, mas algumas questões no início da época deixam-no numa situação difícil. Face a este cenário, o piloto do Mercedes AMG GT4 da RACAR Motorsport não está preocupado com os títulos, estando antes focado nas duas corridas do fim-de-semana. “O nosso objetivo para o fim-de-semana é vencer ambas as provas. Penso que, como ficou provado em Jerez de la Frontera, temos andamento para estar na luta pela vitória e é isso que queremos – triunfar e terminar a temporada em alta. Depois faremos as contas, mas estou consciente que, só em condições muito especiais, poderei revalidar o título”, afirmou o piloto de Vila de Rei.

Manuel Gião sabe que terá adversários fortes, mas está confiante para o fim-de-semana do Estoril. “O campeonato está cada vez mais forte e para esta etapa tem trinta e quatro inscritos, o que demonstra bem a sua força. Sabemos que, para além dos nossos oponentes habituais, deverá haver novos candidatos, o que torna tudo mais complicado. Mas a RACAR Motorsport está cada vez mais forte e eficaz, colocando o nosso carro muito competitivo e o Roberto mostrou em Jerez ser uma mais-valia para toda a equipa. Vamos trabalhar afincadamente e estou seguro de que estaremos muito fortes no Estoril”, concluiu o actual detentor do título GT4.

A Estoril Season Finale by NAPA terá o seu início oficial na sexta-feira, dia 24 de Novembro, com os treinos-livres, realizando as qualificações no sábado, ao passo que as corridas das decisões serão disputadas no domingo – a primeira às 9h40 e a segunda às 14h35 – podendo ambas ser seguidas em directo através das redes sociais oficiais das competições e a primeira também em directo na A Bola TV.