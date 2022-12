CPV/ISE, Manuel Gião: “São os carros que mais gozo me dão de pilotar” | AutoSport

2022 foi um ano em cheio para Manuel Gião. O experiente piloto luso destacou-se no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars Endurance, com os títulos nas duas competições, ao lado de Elias Niskanen.

O balanço do ano é, como seria de esperar, muito positivo:

“Foi ótimo! Os tração traseira são os carros que mais gozo me dão de pilotar. Foi muito bom, dado que tudo correu bem. Gostei do carro, do meu colega de equipa, o Elias (Niskanen), da equipa, a Lema Racing e o campeonato foi emotivo, teve um elevado nível competitivo e foi bem organizado. Foi um ano excecional. A quinze dias de começar o campeonato não estava sequer seguro de ser tão competitivo, mas por vezes, por sorte, reúnem-se situações em que bate tudo certo. Principalmente, este “casamento” entre mim e o Elias (Niskanen). Ele é um piloto jovem e rápido e eu tenho muita experiência neste tipo de corridas, neste tipo de carros. Penso que lhe transmiti algum conhecimento – acerto de carro, estratégia, gestão de corrida. Foi uma temporada que me deu muito gozo também por esta razão.

Foi um ano muito bom que culminou em dois títulos – o do Iberian Supercars e o do Campeonato de Portugal de Velocidade.

Desafiado a destacar um momento da época, Gião apontou a corrida de Barcelona:

“Penso que foi a corrida de Barcelona! Pensávamos que iria ser a mais difícil, dado os nossos principais adversários serem de Barcelona e, por isso, conhecerem bem o circuito, de lá terem feito, com certeza, diversos testes e de terem um carro mais competitivo que o nosso para aquele traçado, mas acabou por ser o contrário. Penso que foi lá que resolvemos a questão do campeonato ou, pelo menos, deixou-nos numa situação muito confortável para decidir tudo a nosso favor na última etapa, no Estoril.



Quanto ao futuro, Gião pretende manter presença no CPV mas pisca o olho a outras competições:

“Manuel Gião: “Gostei imenso deste campeonato, é uma hipótese voltar a fazê-lo com a minha estrutura, a MG Competição. Estamos a trabalhar para isso. Há outras possibilidades, como o Porsche Sprint Challenge Ibérica. Mas a MG Competição quer estar presente no Iberian Supercars / Campeonato de Portugal de Velocidade.”