CPV/ISE: Luís Calheiros e Paulo Macedo vão estrear-se | AutoSport

Luís Calheiros e Paulo Macedo vão estrear-se no Iberian Supercars Endurance esta temporada na classe GT4. Na sua primeira temporada no Iberian Supercars Endurance, o duo português vai estar aos comandos do Mercedes-AMG GT4 da equipa Lema Racing na categoria GT4 Bronze.

A equipa eslovena é bem conhecida do público do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook, tendo vencido a categoria GT4 Pro em ambas as competições na temporada transata. Apesar desta vir a ser a sua primeira temporada completa na categoria GT4, não será a primeira vez que Paulo Macedo e Luís Calheiros farão equipa aos comandos de uma viatura da categoria, sendo que em 2021 partilharam o volante de um BMW M4 GT4 nas 24 Horas do Dubai.

“Há já algum tempo que vinha a acompanhar atentamente este campeonato e agora foram reunidas todas as condições para participar”, afirmou Paulo Macedo, que se estreou nos automóveis no Campeonato Nacional de Velocidade de Sport-Protótipos em 2014, antes de rumar ao troféu Super 7.

“Depois de sete anos a correr nos Super 7 estava na altura de dar o próximo passo. O Paulo apresentou-me o seu projeto e fiquei entusiasmado. O AMG GT4 é um carro competitivo e a Lema Racing é uma equipa com resultados comprovados”, explicou Luís Calheiros, o melhor “rookie” da temporada de 2016 da Single Seater Series e vencedor na sua classe nesse mesmo ano no troféu Super 7. “Estamos cheios de vontade de começar esta nova aventura e já temos testes agendados para começarmos a perceber o comportamento do carro que é naturalmente diferente daquele com que competimos nas últimas temporadas”, acrescentou Luís Calheiros. “Vai ser a nossa primeira temporada na classe GT4, mas conhecemos muito bem as quatro pistas do campeonato, e vamos procurar ter um bom desempenho, com resultados no pódio.”

Sem querer criar falsas expectativas, Paulo Macedo partilha da mesma confiança do seu companheiro de equipa: “A experiência que temos dá-nos confiança para andar nos lugares cimeiros. Tudo vai depender do trabalho que iremos realizar em conjunto com a equipa e a nossa adaptação a um carro que tem provas dadas. Acredito que possamos lutar pelos três primeiros lugares da nossa categoria.”

A temporada 2023 do Iberian Supercars Endurance, assim como a do Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook, terá oito corridas divididas por quatro eventos, e arranca no fim de semana de 6 e 7 de maio no Autódromo Internacional do Algarve.