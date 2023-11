CPV / ISE- Excelente lista de inscritos para a grande final | AutoSport

O Iberian Supercars Endurance e o Campeonato de Portugal de Velocidade chegam ao fim da sua temporada no próximo fim-de-semana, com uma excelente lista de inscritos para a Estoril Season Finale by NAPA – trinta e quatro carros e sessenta e dois pilotos.

As duas competições chegam ao fim do ano com a sua maior lista de participantes da época, sendo muitas as novidades que se apresentarão no Autódromo do Estoril, o palco de todas as decisões no que diz respeito aos títulos.

Entre os GT4 já tinha sido revelado que a Lema Racing terá na pista portuguesa um terceiro carro, um Audi R8 LMS GT4 para a dupla espanhola Ignacio Cabezas e Arturo Melgar, mas as novidades não ficam por aqui.

Na GT4 Pro, a Racar Motorsport inscreve um segundo Aston Martin Vantage AMR GT4, sendo Francisco Cruz e Pedro Perino, que se estreiam na competição, os pilotos aos comandos da máquina britânica.

Na GT4 Bronze haverá também uma nova máquina, um Porsche 718 Cayman GT4 RS CS da Speedy Motorsport, que será uma estreia para a equipa do Norte. Bruno Pires estará incumbido de pilotar a máquina Zuffenhausen, aproveitando o facto de o seu colega de equipa ao longo da temporada, Fábio Mota, não poder estar presente na Estoril Season Finale by NAPA, devido a questões profissionais, para experimentar uma nova montada tendo em vista a temporada de 2024.

A NM Racing Team e a SMC Motorsport apresentam-se no Autódromo do Estoril com ligeiras alterações nas duplas de pilotos. No Mercedes AMG GT4 inscrito na GT4 Pro pela primeira, Guillermo Aso terá um novo colega de equipa, Jan Duran. Na SMC Motorsport, Alfonso Colomina dividirá o seu McLaren 570S GT4 com Rafael Muncharaz, continuando a competir na GT4 Bronze.

Entre os TCR, haverá, igualmente, um reforço de inscritos, para lá do Hyundai Elantra N TCR da Sports & You que terá aos comandos António Coimbra, com dois regressos. Manuel Sousa e Luís Silva estiveram presentes nas duas primeiras etapas da temporada – Autódromo Internacional do Algarve e Circuito de Jarama – e voltam agora às grelhas de partida mais importantes da Península Ibérica aos comandos do Cupra TCR da Grupo TDS.

Paulo Silva esteve também presente no evento de abertura da época, e agora regressa com o Audi RS3 LMS TCR da PDauto, que dividirá com o seu filho pela primeira vez, Guilherme Silva. Os jovens da FPAK Junior Team formarão novas duplas, como tem vindo a acontecer ao longo da época. Assim, Lourenço Monteiro fará equipa com Mariana Machado no Ginetta G40 número 101, Henrique Cruz e Duarte Pinto Coelho partilharão o carro inglês número 102 e Duarte Camelo e Gabriel Caçoilo o 103.

Na divisão Cup haverá um regresso e uma estreia, ambos pela mão da Monteiros Competições, para lá do já anunciado Porsche 911 Cup inscrito pela Veloso Motorsport para João Posser e Miguel Caetano. Luís Rocha e Diogo Rocha vão debutar no Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, ao passo que Rui Mirita volta à divisão dedicada aos Porsche 997 e Porsche 911.1 ex-Carrera Cup.

Estes concorrentes juntam-se aos que têm participado regularmente na temporada deste ano, assim como a alguns inscritos no evento de Jerez e que decidiram também participar na ronda do Estoril, o que criou a mais numerosa lista de participantes da história do Iberian Supercars Endurance, sendo seguramente uma das maiores da história do Campeonato de Portugal de Velocidade.

A Estoril Season Finale by NAPA terá o seu início oficial na sexta-feira, dia 24 de novembro, com os treinos-livres, realizando as qualificações no sábado, ao passo que as corridas das decisões serão disputadas no domingo – a primeira às 9h40 e a segunda às 14h35 – podendo ambas ser seguidas em direto através das redes sociais oficiais das competições e a primeira também em direto na A Bola TV.