CPV-ISE, Estoril: A lista de inscritos | AutoSport

Começou a contagem decrescente, no Autódromo do Estoril, para o fim de semana (18, 19 e 20) da decisão dos títulos de campeões do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook e do Iberian Supercars Endurance (ISE), numa jornada de duas corridas que apresenta uma grelha bem “recheada” com 16 carros e a certeza de momentos empolgantes no duelo pelos melhores resultados por parte dos pilotos candidatos (16) aos louros do primeiro lugar nas diferentes classes de ambas as competições.

A classe com maior número de inscritos é a GT4 Pro, na qual pontificam as três duplas que vão discutir o título, Elias Niskanen/Manuel Gião (Mercedes-AMG GT4), Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés (McLaren 570S GT4) e Guillermo Aso/Tomás Pintos (McLaren 570S GT4), havendo a registar a estreia de Óscar Pires e Tommaso Lovati, no Porsche Cayman GT4 da Lema Racing, e ainda do experiente Pedro Bastos Rezende, agora associado ao espanhol Quique Bordás, no Porsche Cayman GT4 da Garagem João Gomes.

Na classe GT4 Bronze, em que a dupla Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho, com o McLaren 570S da Araújo Competição, defende a liderança face ao lituano Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4), e Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, no Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, ainda sonham, pelo menos no CPV, destronar a concorrência, há duas novidades. A dupla da JC Group Racing, José Correia/Gabriela Correia, regressa a uma competição que disputou há duas épocas com o mesmo Mercedes-AMG GT4, e a Veloso Motorsport inscreve os estreantes Paulo Oliveira/Alexandre Fonseca num Porsche Cayman GT4.

Na classe GTC, em que a discussão do título é um assunto entre a dupla Álvaro Ramos e Fred Block, no McLaren 570S GT4 da Araújo Competição, e Bruno Pires, que desta vez terá Fábio Mota como parceiro aos comandos do Porsche 997 3.6 da Fabela Sport, o realce vai para a estreia do jovem Tomás Pinto Abreu no CPV e ainda aos comandos do Ginetta G50 da britânica Tockwith Motorsport.

Embora apenas com dois carros inscritos, a classe TCR não deixará, com toda a certeza, créditos por mãos alheias a nível de competitividade, já que Daniel Teixeira, no CUPRA da JT59 Racing Team, e Luís Silva e António Coimbra, no Hyundai Elantra N TCR da Sports & You, prometem um animado duelo na luta pelo título.

Tanto no sábado como no domingo, as duas corridas do CPV/ISE, com a duração de 45 minutos e uma paragem obrigatória nas boxes, vão ser transmitidas em live streaming.

Perante uma boa lista de inscritos e tendo em conta a antevisão de um elevado nível competitivo do CPV/ISE nesta jornada de encerramento de 2022, Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, não deixa de revelar a sua satisfação: “Vai ser um grande final de temporada, com todos os títulos ibéricos e de Portugal em disputa, o que nos faz antever um grande fim de semana de corridas no Autódromo do Estoril. Com uma grelha composta e muito equilibrada, acreditamos que esta forte adesão e os pequenos êxitos que fomos conseguindo ao longo do ano, em conjunto com as nossas equipas, pilotos e patrocinadores, sejam uma rampa de lançamento para uma temporada de 2023 ainda mais forte”.

PROGRAMA HORÁRIO DO CPV NO ESTORIL*

SEXTA-FEIRA (18 novembro)

11:25/12:05 – Treinos Livres

14:30/14:45 – Qualificação 1

14:50/15:05 – Qualificação 2

SÁBADO

12:10/12:55 – Corrida 1 (45’)

DOMINGO

12:10/12:55 – Corrida 2 (45’)

*Hora local (Portugal continental)