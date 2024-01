CPV /ISE: Campeões na categoria TC com ambição redobrada em 2024 | AutoSport

Borja Hormigos e Héctor Hernández estrearam-se em 2023 no Iberian Supercars Endurance, mas com uma abordagem metódica e consistente estiveram na luta pelo ceptro de Turismos e conquistaram o título da divisão TC, estando agora prontos para subir à categoria GT4.



O duo espanhol da Autoworks Motorsport apresentou-se aos comandos do seu BMW M240i Racing para uma temporada que prometia ser um grande desafio, uma vez que para além de um pelotão numeroso e competitivo, não conhecia os circuitos portugueses. No entanto, isso não foi um problema para Borja Hormigos e Héctor Hernández que se adaptaram consistentemente às novas exigências e desde logo começaram a mostrar o seu valor e a capacidade do seu carro, assente na qualidade técnica da Autoworks Motorsport.



A regularidade do duo hispânico permitiu-lhe chegar ao Autódromo do Estoril, a última etapa da temporada, na luta com Daniel Teixeira pelo título de Turismos, que este acabou por conquistar, mas a dupla do BMW M240i Racing impor-se-ia na divisão TC. “Estamos muito satisfeitos, dado que, para além da experiência que adquirimos, pudemos materializar em títulos todo o trabalho realizado pela equipa durante a temporada num campeonato de altíssimo nível”, afirmou Borja Hormigos, sendo a sua ideia reforçada por Héctor Hernández: “o balanço é mais positivo, caso isso seja possível, se tivermos em conta que era a nossa primeira participação num certame tão prestigiante como o Iberian Supercars Endurance. É de justiça felicitar o Daniel Teixeira pelo título de Turismos”.



Borja Hormigos admite que a estreia de toda a estrutura foi desafiante e sublinha a boa reação de toda a equipa e pilotos: “foi um grande desafio para a nossa equipa, a Autoworks Motorsport, que participou pela primeira vez numa competição com um nível tão elevado, mas olhando para trás, é preciso reconhecer que realizou um grande esforço a todos os níveis que lhe permitiu realizar uma adaptação fantástica. Com esta primeira temporada no Iberian Supercars Endurance confirmámos que se trata de um campeonato com uma grande variedade de pilotos e equipas muito profissionais e isso traduz-se numa grelha numerosa e competitiva”.



Héctor Hernández, por seu lado, enfatiza o pelotão e as experiências únicas que toda a equipa viveu, evidenciando que foi uma época de grande crescimento para si e para o seu colega de equipa. “Em pista o nível dos carros é impressionante com uma grande presença de GT4 e TCR. Este ambiente, que pode parece hostil para o nosso BMW, ajudou-nos a ser melhores pilotos, mais rápidos e a gerir melhor o tráfego”, afirmou o espanhol.



No final do ano, com os títulos da TC do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade no bolso, a Autoworks Motorsport está determinada em subir de categoria, tendo o seu fiável e consistente BMW M240i Racing à venda. “Depois de conquistar o título da divisão TC, o nosso objectivo é dar o salto para a categoria GT4 em 2024. Actualmente, toda a equipa está a trabalhar afincadamente para conseguir levar o projecto adiante e esperamos poder confirmar a nossa participação brevemente”, revelou Borja Hormigos com entusiasmo.



Mais uma vez, a equipa espanhola e os seus pilotos terão uma época desafiante, mas resposta que a Autoworks Motorsport deu em 2023 dá algumas garantias. “Sabemos que não será uma temporada fácil e toda a equipa terá de trabalhar arduamente tanto dentro como fora da boxe. Por um lado, temos de nos familiarizar com um modelo GT4, que será completamente novo para nós tanto ao nível da pilotagem como nas afinações, e, por outro, ser competitivos em pista que partilhamos com equipas e pilotos com muita experiência”, apontou Héctor Hernández.



A Autoworks terá ainda uma motivação extra para 2024, com a estreia do Supercars España, uma competição que Borja Hormigos considera ser de grande importância para o seu país: “é uma notícia fantástica, como qualquer acção destinada a promover o automobilismo, neste caso focada no nosso país, Espanha. Gostaríamos de que esta iniciativa começasse com os circuitos cheios, como se verificou o ano passado em Jarama”.



Héctor Hernández aponta o nascimento do Supercars España como um reflexo do trabalho que a Race Ready tem vindo a desenvolver na organização e promoção dos seus campeonatos: “gostaríamos, desde já, de agradecer e felicitar toda a equipa da Race Ready pelo seu trabalho na organização da temporada passada, assim como pelas suas iniciativas como é o caso do Supercars España para a temporada de 2024”.



A estreia da Autoworks Motorsport e dos seus pilotos, Borja Hormigos e Héctor Hernández, dificilmente poderia correr melhor, tendo mostrado que estreantes podem ser competitivos imediatamente no Iberian Supercars, aproveitando um primeiro ano para ganhar experiência e dar um passo em frente na temporada seguinte. Será um ponto de interesse verificar como a equipa espanhola evoluirá numa nova categoria em 2024.