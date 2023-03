CPV / ISE: BMW para dupla espanhola | AutoSport

As duas competições promovidas pela Race Ready continuam a crescer sustentadamente, quando estamos a menos de um mês e meio do início da época, com o pelotão a aumentar em todas as categorias, prometendo lutas entusiasmantes entre diversos tipos de carros.



O BMW M240i Racing inscrito pela Autoworks Motorsport é um exemplo da diversidade que tanto o Campeonato de Portugal de Velocidade como o Supercars Endurance exibem, o que tornará as provas ainda mais cativantes para os adeptos que assistem às corridas quer nos circuitos, quer em casa através da transmissão televisiva. A máquina bávara – que competirá na categoria Touring Cars, divisão TC – será partilhada por Héctor Hernández e Borja Hormigos, dois pilotos espanhóis que colecionaram títulos no seu país nos últimos três anos.



O duo espanhol mostra-se entusiasmado por poder tomar parte na grelha de partida do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars Endurance e por se poderem estrear no circuito de Vila Real.



“Estamos muito animados por podermos continuar a crescer como desportistas passo a passo e, já este ano, podermos competir juntos nos prestigiantes Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade. Será um desafio participar nestas competições, que se disputam em alguns circuitos que não conhecemos, muito embora a premissa continue a ser aprender e melhorar, mas sem esquecer que o nosso desempenho deverá ser de acordo com a dimensão ibérica e europeia destes campeonatos”, declarou a dupla da Autoworks Motorsport.