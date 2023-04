CPV / ISE: Bespoke Cars Racing inscreve um Porsche | AutoSport

A Bespoke Cars Racing, com o apoio da Tockwith Motorsports, estar presente no no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars Endurance com um Porsche para Marcus Fothergill e Dave Benett.



Marcus Fothergill, um especialista em Land Rovers, e Dave Benett, um fotógrafo de sociedade, são presenças assíduas no Britcar Endurance desde o seu início, mas decidiram este ano tomar parte no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Supercars Endurance.



Esta escolha deve-se, em parte, aos fantásticos destinos pelos quais passam as duas competições – locais cosmopolitas, como é caso da área de Lisboa e Estoril e Madrid, ou zonas de fantásticas praias, Jerez de la Frontera e Portimão, ou ainda da pitoresca Vila Real.



Para além de competir num elevado nível em circuitos fabulosos e históricos, aos comandos do Porsche 991.1 Cup inscrito pela Bespoke Cars Racing na categoria GTC, divisão Cup, Marcus Fothergill e Dave Benett têm ainda a possibilidade de tomar partido da muita oferta que os destinos do Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance têm para oferecer, assim como do excelente clima.



O duo não é estranho à organização da Race Ready, tendo em 2019 participado na ronda do Autódromo Internacional do Algarve do GT4 South European Series e confirma, até agora, o segundo Porsche inscrito na divisão Cup.



As temporadas do Campeonato de Portugal de Velocidade e do ibérico Supercars Endurance têm o seu início a 5 – 7 de Maio no Autódromo Internacional do Algarve, realizando-se o último evento em Novembro. Todas as provas contarão com transmissão televisiva, pela A Bola TV, assim como nas redes sociais das competições.