CPV/ ISE: As contas antes da derradeira ronda | AutoSport

O Estoril Season Finale by NAPA, no próximo fim-de-semana, será o evento de todas as decisões do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, sendo diversos os contendores aos títulos das categorias e respectivas divisões.

Foi um ano de competição intensa que agora termina na ronda do Autódromo do Estoril com quase tudo por decidir, o que evidencia com clareza o nível competitivo que se tem verificado em pista, com lutas intensas a marcar as corridas realizadas até agora.

Dificilmente haveria um melhor palco para terminar a temporada e sagrar os vencedores que o histórico circuito português, onde se espera, uma vez mais, provas emocionantes para os pilotos, equipas e, claro, público, para culminar uma época em que tanto o Iberian Supercars Endurance como o Campeonato de Portugal de Velocidade mostraram uma vitalidade impressionante, com novos carros, equipas e pilotos.

IBERIAN SUPERCARS ENDURANCE

Categoria Turismo – um duelo ibérico

Na classe dedicada aos carros de turismo assistiu-se ao longo de toda a temporada a um duelo entre Daniel Teixeira, em Cupra TCR da JT59 Racing, e o duo constituído por Borja Hormigos e Héctor Hernández, em BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport.

O piloto português, com um carro mais performante, venceu mais corridas, quatro, mas sofreu inúmeros contratempos mecânicos, permitindo aos seus rivais espanhóis, graças à sua consistência, amealhar pontos, mantendo-se em contenda pelo ceptro, com uma desvantagem de vinte pontos, quando estão ainda por disputar cinquenta e quatro – vinte e cinco referentes à vitória de cada uma das corridas e um ponto por cada pole-position ou volta mais rápida

Está, portanto, tudo por definir, muito embora Daniel Teixeira assegure o ceptro caso termine as duas provas de domingo no segundo posto, mesmo que Borja Hormigos e Héctor Hernández vençam ambas as corridas, assinem todas as pole-positions e voltas mais rápidas em jogo.

Divisão TC – Hormigos/Hernández são os grandes favoritos

Se na divisão TCR Daniel Teixeira já é o virtual vencedor, tornando-se Bi-Vencedor do Iberian Supercars Endurance – TCR, na TC existe ainda indefinição quanto a quem assegurará o ceptro de 2023.

Borja Hormigos e Héctor Hernández têm vindo a evidenciar uma temporada perfeita – venceram todas as corridas, conquistaram todas as pole-positions e assinaram todas as voltas mais rápidas da divisão, mas ainda assim, dois jovens do FPAK Junior Team – Duarte Camelo, com 68 pontos, e Lourenço Monteiro, com 60 – tem ainda possibilidades remotas para alcançar o ceptro.

No entanto, o duo do BMW M240i Racing tem apenas de marcar oito pontos ao longo do fim-de-semana, o que não parece ser difícil, mas como todos os aficionados do automobilismo estão bem cientes – em corridas tudo pode acontecer…

Categoria GTC – cinco candidatos ao título

Álvaro Ramos e Fernando Soares, em Aston Martin Vantage AMR GT4, têm revelado um ascendente sobre a concorrência, na categoria GTC, somando quatro vitórias ao longo da temporada, o que lhes permite chegar ao Autódromo do Estoril com 103 pontos.

No entanto, Marcus Fothergill e Dave Benett, em Porsche 911 Cup da Tockwith Motorsports, que já têm no bolso o título da divisão Cup, com um triunfo na segunda corrida de Jerez colocaram-se numa boa posição para contestar o domínio do duo português.

Com 13 pontos entre as duas equipas, cada uma delas depende apenas de si para conquistar o ceptro da categoria, prometendo uma luta sem quartel, mas existem ainda outros concorrentes de olho no título.

Tomás Pinto Abreu e Simon Moore, em Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, com 65 pontos, quando estão 54 em liça, podem ainda sonhar com o ceptro, mas para isso terão de ter um fim-de-semana perfeito e contar com algumas dificuldades dos dois duos da frente.

O mesmo se poderá dizer de André Nabais e Miguel Nabais, novamente num McLaren 570S assistido pela Speedy Motorsport, e Stephen Kirton e John Elsworth, no segundo Ginetta G50 da Tockwith Motorsport, ambas as duplas com 56 pontos, que muito embora tenha a possibilidade alcançar o ceptro, tudo terá de lhes correr bem no Estoril Season Finale by NAPA.

Divisão GTX – Ramos/Soares os favoritos, mas com três oponentes à espreita

Álvaro Ramos e Fernando Soares têm vindo a dominar a temporada, tendo vencido em todas as seis provas já realizadas, somando ainda quatro pole-positions e cinco voltas mais rápidas da divisão.

No entanto, e apesar de contar com 109 pontos e de uma vantagem de 29 para a dupla formada por Tomás Pinto Abreu e Simon Moore, Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, estão ainda expostos aos seus perseguidores.

Uma vitória ou um quarto e um quinto lugares chegará para o duo do Aston Martin Vantagem AMR GT4 da Araújo Competição selar o ceptro deste ano da divisão GTX, mas num pelotão competitivo tudo pode acontecer.

Os irmãos Nabais, McLaren 570S da Speedy Motorsport, e o duo Stephen Kirton e John Elsworth, Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, tem ainda uma possibilidade para assegurar o título da divisão, mas teriam de esperar que a equipa do Aston Martin não somasse mais de nove pontos, o que parece ser altamente improvável, mas não impossível.

Divisão Cup – Ausência de João Vieira entrega título a Fothergill e Benett

João Vieira, em Porsche 911 Cup da Garagem Aurora, estava na corrida ao ceptro desta divisão, uma vez que está a dezassete pontos da dupla formada por Marcus Fothergill e Dave Benett no Porsche 911 Cup da Tockwith Motorsports.

No entanto, ao não comparecer na Estoril Season Finale, o piloto da Garagem Aurora entregou virtualmente o ceptro à dupla britânica.

CAMPEONATO DE PORTUGAL DE VELOCIDADE

Categoria Turismo – Tudo por decidir

O duo constituído por Borja Hormigos e Héctor Hernández, em BMW M240i da Autoworks Motorsport, chegam à última etapa no comando da categoria, mas com apenas três pontos para Daniel Teixeira, Cupra TCR da JT59 Racing, tudo está por decidir.

Dificilmente a contenda não ficará decidida apenas na última corrida, dependendo os dois contendores apenas de si para alcançar o ceptro e, com margens tão curtas, os pontos obtidos através das pole-positions e das voltas mais rápidas poderão ser determinantes, estando quatro em jogo.

Três pilotos da FPAK Junior Team têm ainda uma possibilidade, ainda que remota, de garantir o ceptro da Touring Cars – Duarte Camelo, Lourenço Monteiro e Duarte Pinto Coelho, com 53, 49 e 47 pontos, respectivamente. Mas, qualquer um deles, para poder conquistar o almejado título, ambos os concorrentes da frente teriam de terminar, pelo menos, as duas corridas abaixo do segundo posto, o que olhando para a temporada parece ser muito difícil de acontecer.

Divisão TCR – Teixeira parte como o grande favorito

A temporada de Daniel Teixeira tem sido cheia de altos e baixo, vencendo na divisão TCR metade das corridas em que participou, mas abandonando nas restantes, chegando ao final da temporada com 86 pontos.

Manuel Sousa e Luís Silva, também em Cupra TCR, estão ainda na corrida pelo ceptro, graças ao segundo posto e à vitória conquistada no Autódromo Internacional do Algarve, chegando ao Estoril com uma desvantagem de quarenta pontos.

Daniel Teixeira precisa apenas de um quarto lugar para se sagrar Campeão de Portugal de Velocidade – TCR, mas com mais carros inscritos na divisão para a Estoril Season Finale, tudo pode acontecer no derradeiro evento da época.

Divisão TC – Espanhóis perto do ceptro

Borja Hormigos e Héctor Hernández chegam à última etapa da temporada a um passo de poderem vencer a divisão TC.

Com 108 pontos conquistados, e 54 em liça, o duo espanhol está numa situação confortável, perante os pilotos da FPAK Junior Team, Duarte Camelo, 68 pontos, Lourenço Monteiro, 60, e Duarte Pinto Coelho, 57, todos eles com possibilidades de almejar o ceptro no seu ano de estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade.

No entanto, basta aos espanhóis do BMW da Autoworks Motorsport um quarto lugar para selar a seu triunfo na divisão.

Categoria GTC – Álvaro Ramos a solo

Álvaro Ramos é o grande candidato a conquistar o Campeonato de Portugal de Velocidade – GTC, com 105 pontos no pecúlio do piloto do Aston Martin Vantage.

O seu colega de equipa, Fernando Soares, por não ter realizado a etapa de Vila Real tem apenas menos 7 pontos, mas, dado dividirem o mesmo carro, será impossível que este possa bater o líder da tabela classificativa.

Assim sendo, o principal rival de Álvaro Ramos é a dupla formada por Marcus Fothergill e Dave Benett no Porsche 911 Cup da Tockwith Motorsports, com 73 pontos, e Simon Moore, que divide um Ginetta G50 da equipa britânica com Tomás Pinto Abreu – este também não tomou parte na ronda de Vila Real.

O plantel da divisão GTC está ainda mais forte neste final de época que no início, o que dificulta a tarefa de Álvaro Ramos, mas se o piloto do Aston Martin Vantage da Araújo Competição assegurar um quarto e um quinto lugares, conquistará o ceptro independentemente de onde terminarem os seus adversários.

Stephen Kirton e John Elsworth, em Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, tem ainda hipóteses matemáticas de conquistar o ceptro da categoria, mas, com 52 pontos, teriam de esperar complicações para as equipas que estão à sua frente na tabela pontual.

Divisão GTX – Álvaro Ramos ainda sob pressão

Álvaro Ramos pode assegurar também ceptro de divisão GTC, dado ter uma vantagem de 20 pontos para Simon Moore, quando estão 54 em disputa.

Uma vez mais, Fernando Soares está no segundo posto da classificação, mas a fazer equipa com Álvaro Ramos no Aston Martin da Araújo Competição, não tem como suplantar pontualmente o seu colega.

O líder da tabela pontual tem inúmeros rivais na luta pelo ceptro, mas se vencer uma corrida ou assegurar dois quintos lugares, sagrar-se-á campeão da divisão GTX.

Para Simon Moore, em Ginetta G50 que divide com Tomás Pinto Abreu, bater o piloto do Aston Martin, teria de vencer as duas corridas, assinar as pole-positions e as voltas mais rápidos, e esperar que os seus rivais não fossem além de terceiro em ambas as provas.

Stephen Kirton e John Elsworth, 65 pontos, e André Nabais e Miguel Nabais, 60, podem também vencer a divisão, mas teriam de beneficiar de problemas de Ramos, que precisa apenas de 8 e 4 pontos para colocar estas duas duplas fora da jogada.

Divisão Cup – tudo nas mãos de Fothergill e Benett

João Vieira, em Porsche 911 Cup da Garagem Aurora, lidera da divisão Cup do Campeonato de Portugal de Velocidade com 102 pontos, mas ao não comparecer na Estoril Season Finale, coloca-se nas mãos de Marcus Fothergill e Dave Benett no Porsche 911 Cup da Tockwith Motorsports.

A dupla inglesa, com 95 pontos, precisa apenas de um sétimo lugar para se impor na divisão, o que poderá não ser muito complicado, apesar de se esperar uma grelha de partida ainda mais competitiva no Estoril.