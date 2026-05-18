CPV/ IS, Rui Miritta: “Um alívio depois de tantos azares neste ano”

Rui Miritta disputou a primeira prova do Campeonato de Portugal de Velocidade 2026 no Autódromo Internacional do Algarve ao volante de um Porsche 991.1 GT3 Cup preparado pela Monteiros Competições, inscrito na divisão GTX, categoria Cup. O campeão de Portugal 2025 da classe Cup terminou o fim de semana com sentimentos mistos, após um abandono na primeira corrida e uma vitória na segunda.

Rui Miritta, piloto de Valongo, marcou a pole position para a primeira corrida e foi segundo na categoria Cup na segunda qualificação. Na Corrida 1, onde era dominador e consistente na categoria Cup, viu a prova terminar abruptamente devido a uma falha no alternador do Porsche 991.1 GT3 Cup.

Os técnicos da Monteiros Competições passaram a noite no circuito a reparar o carro, tornando-o apto para a segunda corrida. Na Corrida 2, Miritta venceu de forma tranquila a categoria Cup e esteve em luta pela primeira posição à geral, optando por gerir a vitória na classe Cup tendo em conta a ausência de pontos na primeira manga. Ficou, assim, em segundo lugar à geral. A próxima participação de Rui Miritta será no SuperCars España, no Circuito de Jarama, entre 5 e 7 de junho, seguindo-se a jornada do CPV no Circuito Internacional de Vila Real, de 10 a 12 de julho.

“Confesso que a vitória na segunda corrida soube-me muito bem e foi como um alívio depois de tantos azares neste ano de 2026” disse Rui Miritta, após o fim de semana no Algarve. “O carro, apesar de ser um 991.1 GT3 Cup, é diferente daquele que me deu tantas alegrias e acabou por falhar na primeira corrida. Porém, o determinado e absolutamente fantástico trabalho dos técnicos da Monteiros Competições — que passaram a noite toda de volta do carro — tornou tudo mais interessante e só tive de pilotar como gosto, sempre em luta e a perseguir os meus objetivos. Espero que o azar tenha, definitivamente, ido embora, pois estou muito confiante para o resto da competição.”