CPV /IS: Rui Miritta conquistou os títulos nacionais e ibéricos nos GTC e CUP

Rui Miritta encerrou a temporada de 2025 em grande plano no Autódromo do Estoril, onde disputou a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade ao volante do habitual Porsche 991.1 GT3 Cup da Monteiros Competições. Já consagrado no SuperCars Espanha como Campeão Absoluto GTC e vencedor da Classe Cup, chegou ao Estoril na liderança da Categoria Cup e do Campeonato Absoluto GTC, tanto no CPV como no Supercars Iberian, com a ambição declarada de vencer as duas corridas e arrecadar todos os troféus ainda em jogo.​

O piloto de Valongo confirmou o seu estatuto com duas pole positions e a presença na primeira fila da grelha em ambas as mangas. Na primeira corrida, controlou os acontecimentos com autoridade, assinou a volta mais rápida e garantiu a vitória na Categoria Cup, subindo ainda ao segundo lugar do pódio absoluto.​

Na segunda corrida, já com os títulos da Categoria Cup e de Portugal de Velocidade GTC-TC assegurados, Miritta partiu com o objetivo de fechar a época com nova vitória, mas um pião na Curva 1, quando se preparava para assumir a liderança, relegou-o para além da quinta posição. Iniciou então uma exelente recuperação, ficando a poucos minutos de chegar ao comando, terminando no segundo lugar à geral e como melhor entre os concorrentes da Categoria Cup.​

O desfecho no Estoril traduziu-se em mais quatro títulos: no SuperCars Iberian, Campeão da Categoria Cup e do campeonato GTC, e no Campeonato de Portugal de Velocidade, Campeão da Categoria Cup e Campeão de Portugal de Velocidade GTC.

No fim, veio a festa e a declarações do piloto que rubricou uma excelente temporada:

“No final de mais um fim de semana de corridas, tenho de confessar algum cansaço, mas muito feliz por mais quatro títulos no Campeonato de Portugal de Velocidade e no SuperCars Iberian, a que se juntam os dois títulos já conquistados no SuperCars Espanha. Foi um final de temporada intenso, mas muito satisfatório para o meu palmarés. Penso que a minha evolução é evidente e, por isso mesmo, para 2026 teremos algumas novidades que em devido tempo irei revelar. Finalmente, quero agradecer o excelente trabalho da Monteiros Competições na preparação e assistência do meu Porsche 991.1 GT3 Cup e agradecer a todos os que me apoiaram ao longo deste ano. Acreditem que foi muito significativo.”