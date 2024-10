CPV / IS: Race Ready vai limitar a 25 o número de GT4 em pista a partir de 2025

Com os campeonatos da Race Ready a chegar a fim, é tempo de balanços e de olhar para o futuro. Falamos com Diogo Ferrão no Autódromo Internacional do Algarve para olharmos para o passado, presente e futuro. Ficamos a saber que irá ser implementada uma medida surpreendente, mas que pretende assegurar o futuro do campeonato a médio prazo.

Diogo Ferrão conseguiu o que poucos achavam possível. Revitalizou o CPV, fez crescer o campeonato ibérico de GT4 e este ano, já começou a trabalhar no campeonato espanhol de GT4. Três competições, numa caminhada conjunta e bem sucedida. Quem esteve no Algarve para ver as corridas no AIA não pôde deixar de ficar espantando com a quantidade e qualidade das máquinas e estruturas presentes. Falamos de 43 carros em pista, com estruturas nacionais e internacionais, algumas delas com apoio direto das marcas representadas em pista. Um paddock de grande nível, imagem do excelente trabalho realizado pela Race Ready.

As conversas que temos tido com Diogo Ferrão apontavam sempre à vontade de crescer. Este ano, o discurso mudou radicalmente. A Race Ready vai implementar um novo sistema, atribuindo licenças às equipas, para poderem ter carros na categoria GT4 (GT4 Pro e GT4 Bronze). Ou seja, Diogo Ferrão vai reduzir a grelha para 2025. O motivo? Garantir a estabilidade e o futuro do campeonato. Estas licenças são para as equipas que queiram pontuar para os campeonatos. Ou seja, participações esporádicas são sempre permitidas e as restantes categorias não são afetadas por este sistema (ou seja, os AM, os GTC, GTX e Turismos).

Com estas Super Endurence Licences, cada equipa poderá receber um máximo de três licenças, ou seja, poderá ter três GT4 em pista. Essas licenças regressam ao promotor se a equipa não as usar (se ficarem cinco corridas sem competir). Mas as licenças podem ser alugadas ou vendidas. Porquê 25? Porque é o número médio de inscrições a tempo inteiro que a Race Ready tem recebido. Assim, na prática, a dita redução da grelha poderá nem ser notada.

Esta medida visa garantir as grelhas para o futuro. Ao invés de deixar o campeonato à mercê das normais flutuações do marcado, Diogo Ferrão reduz agora o número, mas pretende garantir que esse número seja atingido durante mais tempo. Assegura assim a qualidade das corridas, do trabalho da sua estrutura e a satisfação dos pilotos e equipas. Mais vale poucos clientes muito satisfeitos, do que muito clientes insatisfeitos.

Pode ouvir a explicação de Diogo Ferrão no link abaixo fornecido:

Foto: Zoom Motorsport