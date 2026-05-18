CPV / IS: Racar Motorposrt fala em “competitvidade” após fim de semana de Portimão

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team estreou-se na temporada 2026 do Supercars Endurance no Autódromo Internacional do Algarve, conquistando uma vitória e dois pódios na ronda inaugural do campeonato. A equipa de Odivelas reafirmou-se como uma das estruturas de referência no pelotão GT4 da Península Ibérica.

Na categoria GT4 Pro, Mathieu Martins — vencedor do Iberian Supercars em 2025 — conquistou a pole-position à geral para a primeira corrida ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO. Na corrida inaugural, o piloto luso-francês seguia na segunda posição, com possibilidade de lutar pela vitória, quando uma jante cedeu e o forçou ao abandono. Na segunda corrida, Anton Morsing partiu do 14.º lugar da grelha e protagonizou, juntamente com Martins, uma recuperação que os levou ao oitavo lugar da geral e ao quinto posto da GT4 Pro, resultado considerado aquém do potencial demonstrado.

Na GT4 Bronze, Vasco Oliveira e Ivan Velasco destacaram-se ao longo de todo o fim de semana. Oliveira assinou o sexto tempo absoluto na primeira qualificação e a pole-position da sua divisão, enquanto Velasco garantiu o terceiro lugar da categoria na segunda sessão. Nas corridas, a dupla venceu a GT4 Bronze no sábado e terminou na segunda posição da categoria no domingo, assumindo desde já a liderança do campeonato da divisão. A próxima etapa realizar-se-á no Circuito del Jarama, integrada no Jarama Classic, entre 5 e 7 de junho.

Gonçalo Antunes, CEO da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, falou sobre o desempenho da equipa:

“Demonstrámos muita competitividade, como evidenciam as qualificações do Mathieu e do Vasco, assim como os resultados do Vasco e do Ivan nas corridas. O Anton está a evoluir muito bem e acredito que rapidamente estará num nível competitivo muito elevado. Tivemos azar na primeira corrida com o abandono do Mathieu, mas, mais uma vez, ficou evidente a competitividade da nossa equipa.”

“Fomos competitivos ao longo de todo o fim-de-semana, o que nos garante que estaremos na luta pelas posições cimeiras. Vamos continuar a trabalhar arduamente para chegarmos a Jarama ainda mais fortes.”