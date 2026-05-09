CPV / IS: Protech Motorsport com três carros em 2026

A Protech Motorsport apresenta para 2026 uma estrutura substancialmente reforçada no Supercars Endurance, passando de uma viatura na época de estreia para três carros distribuídos pelas divisões Cup e GTX Am da categoria GTC. A formação portuguesa, liderada por Moisés Martins, evidencia uma rápida evolução no principal campeonato de velocidade da Península Ibérica.

A equipa estreou-se no campeonato em 2025 com um Ferrari 430 Challenge tripulado por Pedro Paiva Raposo e Adam Fawsitt, deixando indicações positivas para o futuro. Para 2026, a Protech aposta numa reformulação profunda, substituindo o Ferrari por dois Porsche 991 Cup na divisão Cup. Um dos carros ficará a cargo da dupla britânica Marcus Fothergill e Dave Benett, pilotos com várias temporadas de experiência no campeonato, enquanto o segundo será entregue a Craig Davies e Pedro Paiva Raposo, que assim mantém a sua ligação à equipa portuguesa.

Na divisão GTX Am, a Protech Motorsport alinhará um Porsche Cayman GT4 Clubsport com Lucas Fothergill, estreante no automobilismo em 2025, e a piloto irlandesa Nicole Drought, que tem construído um percurso consistente nas competições britânicas e internacionais. A dupla reúne juventude e margem de progressão, sendo Drought apontada como uma das novidades mais interessantes do projeto para esta temporada.

A expansão da equipa beneficia igualmente de uma alteração estrutural da categoria GTC, que em 2026 passa a contar com grelhas separadas relativamente aos GT4, permitindo corridas exclusivamente dedicadas aos GTC e Turismos e potenciando lutas mais diretas pelas vitórias. A temporada arranca entre 15 e 17 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, integrada no Algarve Iberian Racing Festival, evento que acolhe simultaneamente o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Campeonato de Supercars de España.

Moisés Martins, diretor-geral da Protech Motorsport:

“As expectativas são naturalmente elevadas. O nosso objetivo passa por lutar pelas vitórias tanto na GTX Am como na Cup, quer nos campeonatos de pilotos, quer no campeonato de equipas. Esta expansão da Protech Motorsport resulta do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da estrutura técnica e humana da equipa, algo que acabou por despertar o interesse de novos pilotos em juntarem-se ao projeto. Sabemos que o nível competitivo será muito elevado, mas acreditamos que reunimos condições para discutir os lugares da frente ao longo da temporada.”