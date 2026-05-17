CPV/ IS, Portimão: Machado e Teixeira penalizados, triunfo à geral para Areia e Afonso

A classificação final da corrida 2 dos GT4 sofreu uma alteração após a investigação dos comissários que promoveu uma alteração no topo da classificação.

A investigação aberta pelos comissários no final da segunda corrida dos Supercars GT4 teve desfecho: César Machado / Tomás Teixeira foram penalizados por ultrapassagem sob Safety Car, perdendo a vitória à geral.

A dupla da Speedy Motorsport mantém, no entanto, a vitória na classe GT4 Pro. Os grandes beneficiados foram Nuno Afonso / Alexandre Areia (Toyota GR Supra GT4 EVO2), que sobem ao primeiro lugar da geral e mantêm a vitória nos GT4 Pro-Bronze. Francisco Mora / Rodrigo Almeida (Toyota GR Supra GT4 EVO2) passam ao segundo lugar na GT4 Pro e ao terceiro da geral. Nuno Pires / Orlando Batina ficam com o segundo lugar nos GT4 Pro Bronze e José Carlos Pires e Francisco Abreu ficam com terceiro lugar nesta divisão. Na GT4 Pro. Ruben Costa e Raul Zunzarren ficam com o pódio atrás das duplas acima mencionadas.