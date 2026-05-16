CPV / IS, Portimão: Francisco Mora e Rodrigo Almeida conseguem a vitória na corrida 1
A primeira corrida dos Supercars GT4 no Autódromo Internacional do Algarve foi palco de intensa ação desde o primeiro metro, com um incidente na frente a baralhar completamente a ordem estabelecida na qualificação.
Na largada, César Machado (Toyota GR Supra GT4 EVO2) agarrou a liderança, com Mathieu Martins (Aston Martin Vantage GT4 EVO) a cair na classificação. Carlos Vieira (Porsche Cayman CS RS) protagonizou um excelente arranque e subiu ao segundo posto, seguido dos Toyotas de Francisco Mora (Toyota GR Supra GT4 EVO2) e José Carlos Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2). No final da primeira volta, a ordem era Machado, Vieira, Mora, Pires, Martins e Vasco Oliveira (Aston Martin Vantage GT4 EVO).
Vieira atacava Machado de forma agressiva, com Mora por perto para aproveitar qualquer oportunidade. Na curva 12, Vieira não evitou um toque em Machado que atirou o Toyota em pião. Mora tentou aproveitar de imediato, mas Vieira defendia a primeira posição com unhas e dentes. A situação acabou por ditar a entrada de Vieira nas boxes, com Mora a herdar a liderança.
Martins, que havia caído fora do top 5, já era segundo quando Vieira abandonou a luta, com Luís Aguiar (McLaren Artura GT4) em terceiro, Vasco Oliveira em quarto e José Carlos Pires em quinto. Machado havia caído para a 12.ª posição. Na volta 8, Pires tentou passar Oliveira numa manobra arriscada sem sucesso, mas na volta seguinte concretizava a ultrapassagem e subia ao quarto lugar da geral. Oliveira tentava agora defender-se dos ataques de Machado, que regressava ao top 5 (impressionante recuperação), com Raul Zunzarren (Porsche 718 Cayman GT4 RS CS) também na luta.
Quando a janela de troca de pilotos se abriu, Martins foi parar à caixa de gravilha nas curvas 9 e 10 que ditou a desistência do piloto da RACAR. José Carlos Pires entrou logo nas boxes para ceder o lugar a Francisco Abreu (Toyota GR Supra GT4 EVO2), no início da dança das boxes que iria baralhar temporariamente a ordem. Nessa altura saiu uma penalização para o carro de José Carlos Pires e Francisco Abreu por exceder os limites de pista. A dupla teria de ter sempre 10 segundos de vantagem para a concorrênica.
No final da janela de troca de pilotos, Rodrigo Almeida (Toyota GR Supra GT4 EVO2) — colega de Mora — assumiu a liderança, seguido do McLaren de Rafael Rajani (McLaren Artura GT4), colega de Aguiar, com Abreu em terceiro. Filip Vava (Mercedes AMG GT4), colega de Tomás Granzella, seguia em quarto, Rúben Costa (Porsche 718 Cayman GT4 RS CS) em quinto e Tomás Teixeira (Toyota GR Supra GT4 EVO2), colega de Machado, em sexto.
A dez minutos do fim, Almeida tinha pouco menos de dez segundos de vantagem sobre Rajani, com Abreu em terceiro e Tomás Granzella (Mercedes AMG GT4) em quarto. Ruben Costa foi obrigado a cumprir uma penalização de stop & go por paragem demasiado curta. Ján Durán (BMW M4 GT4 EVO) mostrava bom andamento nesta fase e fazia um par de ultrapassagens bem medidas. Na GT4 Pro-Bronze, Orlando Batina (Toyota GR Supra GT4 EVO2) espreitava a vitória, com a penalização de dez segundos de Abreu a pender para o lado da Batina Racing.
No final, Francisco Mora / Rodrigo Almeida (Toyota GR Supra GT4 EVO2) venceram a prova com mais de oito segundos de vantagem, seguidos de Rafael Rajani / Luis Aguiar (McLaren Artura GT4). Filip Vava / Tomás Granzella (Mercedes AMG GT4) completaram o pódio da GT4 Pro. Na GT4 Pro-Bronze, a vitória sorriu a Francisco Abreu / José Carlos Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2), com Orlando Batina / Nuno Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2) e Kyam Potez / Himar Acosta (Mercedes AMG GT4) a subir ao pódio. Nos GT4 Bronze, Ivan Velasco / Vasco Oliveira (Aston Martin Vantage GT4 EVO) levaram a melhor, enquanto nos GT4 Am o triunfo foi para Mico Mineiro / Ruben Vaquinhas (Aston Martin Vantage AMR GT4).
