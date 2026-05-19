CPV /IS, Portimão: Dificuldades não impediram pódios para a Veloso Motorsport

A Veloso Motorsport participou na jornada inaugural do Campeonato de Portugal de Velocidade 2026, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. A equipa da Póvoa do Lanhoso, liderada por Luís Veloso, inscreveu quatro carros — dois Porsche 718 Cayman RS GT4 na divisão GT4 e dois Ligier JS2R nos GTX — e somou três pódios ao seu palmarés.

Nos GT4, a dupla Carlos Vieira e Philippe Gogollok alinhou na GT4 Pro, enquanto Luís Calheiros e Paulo Macedo competiram na GT4 Bronze. As qualificações foram modestas, com Vieira e Calheiros a conseguirem os melhores resultados, respetivamente o 4.º lugar da GT4 Pro e o 2.º da GT4 Bronze para a primeira corrida.

O fim de semana revelou-se ingrato para ambas as duplas. Na primeira corrida, os dois Porsche abandonaram — Vieira/Gogollok a três voltas do final (com um toque no inicio da corrida complicar a tarefa da dupla) e Calheiros/Macedo duas voltas antes — tendo ainda assim ficado classificados no 11.º e 6.º lugar das respetivas categorias. Na segunda corrida, Vieira e Gogollok terminaram em sexto lugar na GT4 Pro, enquanto Calheiros e Macedo não chegaram a participar.

Nos GTC, os resultados foram mais positivos. Artur Ferreira e José Maria Marreiros, na categoria GTX, demonstraram grande regularidade ao longo do fim de semana: terminaram em quarto lugar na primeira corrida e no terceiro lugar na segunda manga, ficando ambas as vezes dentro dos dez primeiros à geral — 10.º e 6.º, respetivamente.

Salvador Vallejo e Marcos de Jorge, na categoria GTX Am, conquistaram dois pódios. Na primeira corrida, terminaram em terceiro lugar da classe e em sétimo à geral. Na segunda manga, voltaram a subir ao pódio da GTX Am na terceira posição, apesar do 18.º lugar à geral.

A próxima participação da Veloso Motorsport será no Circuito de Jarama, entre 5 e 7 de junho, para a primeira jornada do SuperCars España, seguindo-se a segunda prova do CPV em Vila Real, de 10 a 12 de julho.

Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport, sobre o fim de semana no Algarve:

“Foi um fim de semana de corridas desafiador, mas ainda assim conseguimos três pódios que nos deixam muito satisfeitos e acabam por mitigar os azares que conhecemos nesta jornada do Algarve. Continuamos confiantes e temos a certeza que carros e pilotos vão evoluir e isso será patente já na próxima jornada, em Jarama, a contar para o SuperCars España e, depois, na segunda prova do CPV em Vila Real.”