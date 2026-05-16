CPV / IS, Portimão: Daniel Teixeira vence à geral nos GTC / TC

A primeira corrida dos Supercars GTC-TC no Autódromo Internacional do Algarve foi marcada por múltiplas interrupções com Safety Car e por um drive-through, mas apesar de algumas dúvidas, a vitória de Daniel Teixeira à geral acabou por se confirmar.

Na largada, Teixeira (Hyundai Elantra N TCR) defendeu-se do ataque de Rafael Lobato (Porsche 718 Cayman GT4 CS), com José Maria Marreiros (Ligier JS2R) no seu encalço. As lutas da primeira volta foram intensas, com um pião de Pere Marques (Ligier JS2R) a animar o início da prova. Logo na segunda volta, o Safety Car foi acionado após o Ligier de Jean-Jacques Galli (Ligier JS2R) ficar preso na caixa de gravilha da curva 3. A ordem nesta fase era Teixeira, Lobato, Marreiros, António Almeida (Ginetta G55) e Rui Miritta (Porsche 911 Cup).

A interrupção foi curta, mas o recomeço trouxe novos incidentes. Um contacto na curva 1 entre o Ginetta de Diogo Castro (Ginetta G55) e o Ligier de Ángel Santos (Ligier JS2R) deixou este último preso na caixa de gravilha, motivando um segundo período de Safety Car.

No recomeço, Teixeira manteve-se na frente, enquanto Lobato se defendia de Marreiros. Uma volta depois, Marreiros confirmava a ultrapassagem e subia ao segundo lugar, com Miritta a passar Almeida e a subir ao quarto posto da geral.

Assim que a janela de troca de pilotos se abriu, Teixeira entrou nas boxes enquanto Marreiros assumia a liderança, à frente de Miritta, que começava a impor a potência do seu Porsche 911 Cup. Lobato não tinha potência para segurar o piloto do Porsche, com Almeida a seguir em quinto e o resto do pelotão já a alguma distância.

A vitória de Teixeira ia caindo por terra a 20 minutos do fim, quando o piloto recebeu um drive-through por excesso de velocidade na via das boxes, tendo ainda de regressar às boxes pouco depois. Nessa mesma altura, Miritta reduzia o andamento com problemas no seu Porsche 911 Cup, abandonando a luta pelos lugares da frente.

Quando faltavam 15 minutos para o fim, Pompeu Simões ( colega de Rafael Lobato – Porsche 718 Cayman GT4 CS) liderava, seguido de Teixeira, que havia conseguido passar Marreiros. Bruno Salgado ( colega de Rodrigo Pires – Porsche Cayman GT4) seguia em quarta posição, mas o seu carro estava a ser investigado por uma paragem demasiado curta nas boxes. Nessa altura, o Safety Car foi chamado pela terceira vez com o carro de Miritta parado após a Curva VIP.

No terceiro recomeço da corrida, Teixeira pressionou de imediato Simões e a ultrapassagem concretizou-se pouco depois. Simões caiu para segundo e foi de imediato pressionado por Gabriel Caçoilo (Ligier JS2R), que subiu ao terceiro posto e rapidamente ao segundo lugar, com Artur Ferreira (Ligier JS2R) a cair na classificação.

Marcus Fothergill (colega de Dave Benett – Porsche 911 Cup) aproximou-se de Simões, com Gemma Moore (colega de Diogo Castro – Ginetta G55) também ao ataque. Fothergill ultrapassou, Simões respondeu, mas acabou por perder para o britânico e para Moore nos instantes finais.

Daniel Teixeira cruzou a linha de chegada em primeiro, sagrado vencedor na TC+. Máximo Varela / Gabriel Caçoilo (Ligier JS2R) venceram nos GTX, seguidos de Diogo Castro / Gemma Moore (Ginetta G55) e Rafael Lobato (Porsche 718 Cayman GT4 CS) a completar o pódio da classe. Na Cup, Marcus Fothergill / Dave Benett (Porsche 911 Cup) venceram a CUP, com Ramiro Garcia-Pumarino e Craig Davies / Pedro Raposo (Porsche 911 Cup) a completar o top 3. da CUP. Nos GTX Am, vitória para Breno Arruda / Tiago Loureiro (McLaren 570S GT4), seguido de Santiago Vallejo / Marcos de Jorge (Ligier JS2R) e Ivo Prada / Frederico Castro (McLaren 570S GT4). Francisca Roby Queiroz (BMW M2 Racing) somou os primeiros pontos na BMW M2 Cup. 🏁