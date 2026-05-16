CPV /IS: Portimão: Daniel Teixeira foi mais rápido que a concorrência nos GTC / TC

Nas primeiras sessões de qualificação do Supercars Endurance, na primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade, Iberian Supercars e Campenato de España de Supercaros, os GTC /TC foram os primeiros a decidir as grelhas para as corridas e mais logo e amanhã.

Qualificação 1

A primeira sessão de qualificação dos Supercars GTC-TC durou quinze minutos, terminando prematuramente com bandeira vermelha a cerca de um minuto e quarenta segundos do fim.

Rafael Lobato (Porsche 718 Cayman GT4 CS) tornou-se no primeiro piloto a entrar no segundo 54 e assumiu a primeira posição quando faltavam ainda cinco minutos para o fim da sessão, com José Maria Marreiros (Ligier JS2R) a aproximar-se e Rui Miritta (Porsche 911 Cup) a chegar-se aos lugares da frente. A ordem estabelecida era então Lobato, Marreiros, Miritta, Ángel Santos (Ligier JS2R) e Breno Arruda (McLaren 570S GT4).

Foi nesse momento que Daniel Teixeira (Hyundai Elantra N TCR) entrou em cena de forma determinante. O piloto arrancou dois segundos ao tempo de referência e subiu ao primeiro posto com uma entrada decidida no segundo 52, já perto do segundo 51. Lobato tentou recuperar a liderança, mas não conseguiu superar a marca do adversário.

A sessão terminou com bandeira vermelha e Teixeira carimbou a pole position com o melhor tempo da sessão — 1:52.183 —, sendo igualmente o mais rápido na classe TC+. Lobato garantiu a pole position nos GTX na sua estreia na divisão, com Marreiros a fechar o pódio da geral e a assegurar o segundo posto nos GTX. António Almeida (Ginetta G55) completou o top 3 da classe GTX. Miritta foi o mais rápido nos CUP, Arruda o melhor nos GTX Am, enquanto Francisca Roby Queiroz (BMW M2 Racing) foi a única representante da BMW M2 Cup.

Qualificação 2

A segunda sessão de qualificação, que define a grelha de partida para a corrida de amanhã, seguiu um guião semelhante à primeira.

Daniel Teixeira confirmou o ritmo demonstrado anteriormente e colocou-se de imediato no segundo 52, seguido de Tiago Loureiro (McLaren 570S GT4) e Rui Miritta. Aubrey Hall (Ginetta G55) subiu ao terceiro posto, com Dave Benett (Porsche 911 Cup) no seu encalço.

Gemma Moore (Ginetta G55) ascendeu à vice-liderança, posição de que foi destronada pouco depois por Benett, com Pompeu Simões (Porsche 718 Cayman GT4 CS) e Loureiro a fechar o top 5 provisório. Gabriel Caçoilo (Ligier JS2R) também emergiu nos lugares da frente, ultrapassando Benett na tabela de tempos.

A sessão voltou a terminar prematuramente com bandeira vermelha. Teixeira carimbou a segunda pole position consecutiva com o melhor tempo da sessão — 1:52.708 —, confirmando a superioridade na classe TC+. Caçoilo garantiu a pole nos GTX e Benett a pole nos CUP. Loureiro repetiu o feito do seu colega de equipa e assegurou a pole nos GTX Am, enquanto Queiroz voltou a ganhar experiência ao volante do seu BMW M2 Racing.