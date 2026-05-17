CPV /IS, Portimão: César Machado e Tomás Teixeira vencem, mas triunfo está sob investigação

A segunda corrida dos Supercars GT4 no Autódromo Internacional do Algarve ficou marcada por uma investigação no final que mantém os resultados em aberto, numa prova de enorme intensidade com constantes trocas de posições ao longo de toda a grelha.

Na largada, Alexandre Areia (Toyota GR Supra GT4 EVO2), a largar da pole, defendeu-se do ataque de Orlando Batina (Toyota GR Supra GT4 EVO2), com Rodrigo Almeida (Toyota GR Supra GT4 EVO2) por perto. Na curva 3, Andrés Prieto (Mercedes AMG GT4) fez um pião após um toque que o atirou para o fim do pelotão. Areia fugiu da confusão e instalou-se na frente, perseguido por Batina, Almeida, Tomás Teixeira (Toyota GR Supra GT4 EVO2), Philipp Gogollok (Porsche Cayman CS RS), Lachlan Evennett (Toyota GR Supra GT4 EVO2), Francisco Abreu (Toyota GR Supra GT4 EVO2), Filip Vava (Mercedes AMG GT4), Ján Durán (BMW M4 GT4 EVO) e Rafael Rajani (McLaren Artura GT4).

As posições da frente pareciam estabilizadas, com Areia a fazer voltas rápidas e a construir uma vantagem de cerca de dois segundos para Batina. Mais atrás, a luta pelo sexto lugar era acesa entre Abreu, Vava — já com dez segundos de penalização por exceder os limites de pista — e Evennett. Vava atacava Abreu e subia uma posição, mas o piloto do Toyota devolvia a manobra pouco depois.

Quando a janela de troca de pilotos se abriu, Areia e Batina mantiveram-se em pista a esticar os seus stints, enquanto a ordem ia sofrendo alterações. Mees Houben (Toyota GR Supra GT4 EVO2), colega de Evennett, era investigado por unsafe release nas boxes.

No final da janela de trocas, Nuno Afonso (Toyota GR Supra GT4 EVO2), colega de Areia, assumiu a liderança, seguido de César Machado (Toyota GR Supra GT4 EVO2), colega de Tomás Teixeira, Nuno Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2), colega de Batina, Carlos Vieira (Porsche Cayman CS RS), colega de Gogollok, Mees Houben, colega de Evennett, e Francisco Mora (Toyota GR Supra GT4 EVO2), colega de Almeida. Mathieu Martins (Aston Martin Vantage GT4 EVO), que na véspera havia ficado fora de prova prematuramente com uma saída de pista, ia animando a luta pelo top 10.

Machado encurtava a distância para Afonso, enquanto Houben se focava em defender-se de Mora e Vieira, com Pires atrás deste trio. A cinco minutos do fim, um incidente na curva 10 entre Borja Hormigos (BMW M4 GT4) e Ricardo Costa (Mercedes AMG GT4) deixou o BMW de Hormigos parado em pista e motivou a entrada do Safety Car. Nessa altura, a ordem era Machado, Afonso, Houben, Mora e Vieira.

Foi então que chegou a má notícia para a dupla César Machado / Tomás Teixeira: os comissários abriram uma investigação por suspeita de ultrapassagem sob Safety Car, lançando a incerteza sobre a vitória da dupla da Speedy Motorsport. César Machado diz que apenas viu a placa de Safety Car quando estava à frente do carro de Nuno Afonso e que não tinha necessidade de ultrapassar o adversário.

A corrida não recomeçou e, à espera do desfecho da investigação, os resultados provisórios apontam para a vitória de César Machado / Tomás Teixeira (Toyota GR Supra GT4 EVO2) à geral e nos GT4 Pro, com Mees Houben / Lachlan Evennett (Toyota GR Supra GT4 EVO2) em segundo e Francisco Mora / Rodrigo Almeida (Toyota GR Supra GT4 EVO2) a fechar o pódio da classe. Também a posição de Houben e Evennett não está ainda garantida com investigação por unsafe release a decorrer.

Nuno Afonso / Alexandre Areia terminaram em segundo da geral e venceram nos GT4 Pro-Bronze (bom prémio para a equipa depois das dificuldades técnicas de ontem que levaram ao abandono), seguidos de Nuno Pires / Orlando Batina e José Carlos Pires / Francisco Abreu (Toyota GR Supra GT4 EVO2).

Nos GT4 Bronze, triunfo para André Nabais / Miguel Nabais (Toyota GR Supra GT4 EVO2), seguidos de Vasco Oliveira / Ivan Velasco (Aston Martin Vantage GT4 EVO) e Andrius Zemaitis (Toyota GR Supra GT4 EVO2).

Nos GT4 Am, vitória para Jaime Garcia Sanchis / Alex Wendt (McLaren Artura GT4), seguidos de Ruben Vaquinhas / Mico Mineiro (Aston Martin Vantage AMR GT4) e Javier Macias / J.M. Smörg (BMW M4 GT4 EVO) a completar o pódio.