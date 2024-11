CPV /IS, Pedro Salvador: “Alterações para 2025 são positivas, mas é preciso ouvir as equipas, sem lhes cortar as pernas”

Pedro Salvador comentou as novidades para 2025 para as competições da Race Ready (Iberian Supercars, Supercars Jarama RACE e o Campeonato de Portugal de Velocidade). Para o chefe da Speedy Motorsport, a ideia geral das alterações é boa, mas é preciso definir os pormenores com atenção e rapidez.

Salvador mostrou-se pouco agradado com a limitação de licenças (três por equipa). Salvador acredita que projetos como o FPAK Junior Team, que são válidos e importantes, talvez devessem ter palco noutras competições e dar espaço para que as equipas nacionais possam crescer. O chefe de equipa falou também da questão das duplas Silver- Silver, que vão ser permitidas a partir do próximo ano, terminando com a questão polémica das descategorizações e mostrou desilusão pela forma como o sistema de categorizações funciona, uma vez que não se adequa às competições nacionais, o que leva a algumas injustiças.

Oiça as declarações de Pedro Salvador no link abaixo: